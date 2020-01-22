"Я еще не закончил": Оззи Осборн рассказал о страшной болезни, которую скрывал

Британский рок-музыкант и один из основателей Black Sabbath Оззи Осборн признался, что он серьезно болен. Об этом артист рассказал на передаче Good Morning, America.
Музыкант открыл ужасные подробности.
Оказывает в феврале 2019 года у него диагностирована болезнь Паркинсона.
Вот уже год Оззи ведет борьбу за свое здоровье.
Как пишет CNN, медики обнаружили у звезды нейродегенеративное расстройство, которое у большинства людей не поддается лечению и постепенно прогрессирует.
Супруга Оззи Осборна Шарон поддерживает исполнителя. Она отмечает, что это не смертельный приговор. Но определенные проблемы существуют.
Певец объяснил, что 2019 год был сложным для него и его семьи. Кроме прогрессирующей болезни Паркинсона, у него постоянно возникали все новые и новые проблемы со здоровьем. Оказывается, накануне Нового года Оззи получил серьезную травму шеи. Осборн был вынужден отменить концертный тур.
Рок-музыкант указал, что сейчас проходит курс лечения, но фанатам не стоит его пока списывать со счетов.
"Я еще не закончил... Я никуда еще не пойду", - сказал он.
Напомним, в апреле 2019 года артист перенес даты концертного тура 2019 года в Северной Америке и Европе из-за обострения старой травмы. Кроме того, Оззи Озборн проходил лечение от пневмонии.
GMA FIRST LOOK: @RobinRoberts sits down with rock legend Ozzy Osbourne as he opens up about the fall that postponed his world tour. The full exclusive interview tomorrow on @GMA. https://t.co/YgfBrfobu0 pic.twitter.com/o0l3ltSWhq— Good Morning America (@GMA) January 20, 2020