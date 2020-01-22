Ср, 22.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

"Я еще не закончил": Оззи Осборн рассказал о страшной болезни, которую скрывал

Оззи Осборн

ФОТО: https://www.instagram.com/ozzyosbourne/?hl=en

Британский рок-музыкант и один из основателей Black Sabbath Оззи Осборн признался, что он серьезно болен. Об этом артист рассказал на передаче Good Morning, America. 

Музыкант открыл ужасные подробности.

Оказывает в феврале 2019 года у него диагностирована болезнь Паркинсона.

Вот уже год Оззи ведет борьбу за свое здоровье. 

Как пишет CNN, медики обнаружили у звезды нейродегенеративное расстройство, которое у большинства людей не поддается лечению и постепенно прогрессирует.

Супруга Оззи Осборна Шарон поддерживает исполнителя. Она отмечает, что это не смертельный приговор. Но определенные проблемы существуют.

Певец объяснил, что 2019 год был сложным для него и его семьи. Кроме прогрессирующей болезни Паркинсона, у него постоянно возникали все новые и новые проблемы со здоровьем. Оказывается, накануне Нового года Оззи получил серьезную травму шеи. Осборн был вынужден отменить концертный тур.

Рок-музыкант указал, что сейчас проходит курс лечения, но фанатам не стоит его пока списывать со счетов. 

"Я еще не закончил... Я никуда еще не пойду", - сказал он. 

Напомним, в апреле 2019 года артист перенес даты концертного тура 2019 года в Северной Америке и Европе из-за обострения старой травмы. Кроме того, Оззи Озборн проходил лечение от пневмонии.

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