"Я еще не закончил": Оззи Осборн рассказал о страшной болезни, которую скрывал

Музыкант открыл ужасные подробности.

Оказывает в феврале 2019 года у него диагностирована болезнь Паркинсона.

Вот уже год Оззи ведет борьбу за свое здоровье.

Как пишет CNN, медики обнаружили у звезды нейродегенеративное расстройство, которое у большинства людей не поддается лечению и постепенно прогрессирует.

Супруга Оззи Осборна Шарон поддерживает исполнителя. Она отмечает, что это не смертельный приговор. Но определенные проблемы существуют.

Певец объяснил, что 2019 год был сложным для него и его семьи. Кроме прогрессирующей болезни Паркинсона, у него постоянно возникали все новые и новые проблемы со здоровьем. Оказывается, накануне Нового года Оззи получил серьезную травму шеи. Осборн был вынужден отменить концертный тур.

Рок-музыкант указал, что сейчас проходит курс лечения, но фанатам не стоит его пока списывать со счетов.

"Я еще не закончил... Я никуда еще не пойду", - сказал он.

Напомним, в апреле 2019 года артист перенес даты концертного тура 2019 года в Северной Америке и Европе из-за обострения старой травмы. Кроме того, Оззи Озборн проходил лечение от пневмонии.