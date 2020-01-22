В США зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о первом в стране случае заражения неизвестным вирусом из Китая, пишет "Медуза".
Случай был зарегистрирован в штате Вашингтон. 15 января пациент приехал из китайского города Ухань, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Анализы выявили пневмонию. Болезнь вызвал новый тип коронавируса. Согласно информации AP, медики оценивают состояние больного как хорошее.
Эксперты CDC отправятся в штат Вашингтон, чтобы проверить, не было ли других случаев заражения. Ведомство отметило, что начало готовиться к проникновению вируса в США несколько недель.
В свою очередь Associated Press со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению сообщает, что число погибших от коронавируса возросло до девяти человек.
Все случаи зафиксированы в Китае.
Таким образом, количество заболевших возросло до 440 человек.
Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка неизвестной пневмонии. Ученые выявили, что она была вызвана новым типом коронавируса — эксперты дали ему рабочее обозначение 219-nCoV.