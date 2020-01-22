Ср, 22.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

В США зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая
Дополнено

ФОТО: Remolacha.net pics, CC BY-NC-SA 2.0

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил о первом в стране случае заражения неизвестным вирусом из Китая, пишет "Медуза". 

Случай был зарегистрирован в штате Вашингтон. 15 января пациент приехал из китайского города Ухань, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Анализы выявили пневмонию. Болезнь вызвал новый тип коронавируса. Согласно информации AP, медики оценивают состояние больного как хорошее.

Эксперты CDC отправятся в штат Вашингтон, чтобы проверить, не было ли других случаев заражения. Ведомство отметило, что начало готовиться к проникновению вируса в США несколько недель.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению сообщает, что число погибших от коронавируса возросло до девяти человек.

Все случаи зафиксированы в Китае.

Таким образом, количество заболевших возросло до 440 человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка неизвестной пневмонии. Ученые выявили, что она была вызвана новым типом коронавируса — эксперты дали ему рабочее обозначение 219-nCoV. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ