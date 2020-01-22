В США зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая

Случай был зарегистрирован в штате Вашингтон. 15 января пациент приехал из китайского города Ухань, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Анализы выявили пневмонию. Болезнь вызвал новый тип коронавируса. Согласно информации AP, медики оценивают состояние больного как хорошее.

Эксперты CDC отправятся в штат Вашингтон, чтобы проверить, не было ли других случаев заражения. Ведомство отметило, что начало готовиться к проникновению вируса в США несколько недель.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению сообщает, что число погибших от коронавируса возросло до девяти человек.

Все случаи зафиксированы в Китае.

Таким образом, количество заболевших возросло до 440 человек.