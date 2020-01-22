Фото: из-за сильного ветра в центре Риги упало дерево

С утра в среду, 22 января, вероятнее всего из-за сильного ветра на перекрёстке улиц Гертрудес и Базницас в Риге упало дерево. Об этом свидетельствует фотография, отправленная в TVNET очевидцем.
Вскоре после падения дерева сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы собрали и освободили дорогу. Никто не пострадал.
Напомним, в среду в Латвии порывы северо-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, а на побережье - до 17-22 метров в секунду.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на всём побережье, в том числе столицы, объявил жёлтое предупреждение о сильном ветре.
Ģertrūdes un Baznīcas ielas krustojumā #Rīga #Latvija uz braucamo daļu nokritis koks. Cilvēki un mašīnas nav cietuši. Atbildīgie dienesti jau atbrīvo ceļu.— BreakingLV (@breakinglv) January 22, 2020
📸 Katrīna Abasova pic.twitter.com/NGpgsEYVfn