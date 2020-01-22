Ср, 22.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Фото: из-за сильного ветра в центре Риги упало дерево

ФОТО: TVNET aculiecinieks

С утра в среду, 22 января, вероятнее всего из-за сильного ветра на перекрёстке улиц Гертрудес и Базницас в Риге упало дерево. Об этом свидетельствует фотография, отправленная в TVNET очевидцем. 

Вскоре после падения дерева сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы собрали и освободили дорогу. Никто не пострадал. 

ФОТО: TVNET aculiecinieks

Напомним, в среду в Латвии порывы северо-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, а на побережье - до 17-22 метров в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на всём побережье, в том числе столицы, объявил жёлтое предупреждение о сильном ветре. 

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