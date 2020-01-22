Дело Мисане: президент планирует встретится с представителями ЮАР

На данный момент президент находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме.

В свою очередь парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что в четверг, 23 января, спикер парламента Дании Хенрик Дам Кристенсен примет у себя посла Латвии в Дании Алду Ванагу, которая обратит внимание на просьбу Сейма Латвии не выдавать Мисане ЮАР, где она обвиняется в похищении ребенка.

Как сообщалось, Сейм на прошлой неделе принял решение обратиться к властям Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии ЮАР.

Министерство юстиции пообещало продолжить сотрудничество с ответственными учреждениями ЮАР, чтобы обеспечить возвращение Мисане в Латвию.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.