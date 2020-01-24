426 евро за такси и вандалы-философы. Девять фактов о Болдерае и Усть-Двинске

Рижский район с хулиганской репутацией Болдерая и соседний Усть-Двинск имеют немало загадок. Скажем сразу, "криминальная мощь" данной части Риги преувеличена, зато здесь есть и "секретные объекты", и неприметная кебабная, куда съезжаются рижане со всего города, и место, где можно наблюдать за буйством стихии.
Надо отметить, что жители других столичных микрорайонов часто допускают непростительную (по мнению местных) ошибку - не отделяют Усть-Двинск (Даугавгриву) от Болдераи. Эти районы соседствуют, но не являются одним целым.
Галерея: Болдерая и Усть-Двинск
Для того, чтобы завоевать благосклонность обитателей этих двух районов, рассказываем, где именно проходит их граница.
Усть-Двинск или Даугавгрива - микрорайон у моря. Район начинается при пересечении реки Булльупе. Славится своим приличным пляжем, Даугавгривской крепостью и единственными на всю Ригу водоочистными сооружениями.
Болдерая находится на другом берегу реки Булльупе. Известна своим карьером, который образовался в результате разработки песка для силикатного завода, и (как бы это странно не звучало!) своими кебабами. В Болдерае также находятся социальные дома, о которых местные говорят неохотно.
Теперь, когда благосклонность завоевана, рассказываем факты сразу про два соседствующих района!
- Альтернатива Юрмале - пляж в Вакарбулли
- Дешевые квартиры и "неэлитный район"
- Кебабы в Болдерае, которые знает вся Рига
- Болдерая - уцелевшая в пожаре
- Буйство стихии, на которое хочется смотреть
- Историческое наследие и неизученные сооружения
- 300 латов до центра Риги
- Welcome to Bolderay и вандалы-философы
- Точка назначения рижской канализации