Сб, 25.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров

426 евро за такси и вандалы-философы. Девять фактов о Болдерае и Усть-Двинске

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Альтернатива Юрмале - пляж в Вакарбулли

ФОТО: TVNET

Рижский район с хулиганской репутацией Болдерая и соседний Усть-Двинск имеют немало загадок. Скажем сразу, "криминальная мощь" данной части Риги преувеличена, зато здесь есть и "секретные объекты", и неприметная кебабная, куда съезжаются рижане со всего города, и место, где можно наблюдать за буйством стихии. 

Надо отметить, что жители других столичных микрорайонов часто допускают непростительную (по мнению местных) ошибку - не отделяют Усть-Двинск (Даугавгриву) от Болдераи. Эти районы соседствуют, но не являются одним целым.

Галерея: Болдерая и Усть-Двинск

Для того, чтобы завоевать благосклонность обитателей этих двух районов, рассказываем, где именно проходит их граница. 

Усть-Двинск или Даугавгрива - микрорайон у моря. Район начинается при пересечении реки Булльупе. Славится своим приличным пляжем, Даугавгривской крепостью и единственными на всю Ригу водоочистными сооружениями.

Болдерая находится на другом берегу реки Булльупе. Известна своим карьером, который образовался в результате разработки песка для силикатного завода, и (как бы это странно не звучало!) своими кебабами. В Болдерае также находятся социальные дома, о которых местные говорят неохотно.  

Теперь, когда благосклонность завоевана, рассказываем факты сразу про два соседствующих района!

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Альтернатива Юрмале - пляж в Вакарбулли

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