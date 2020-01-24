426 евро за такси и вандалы-философы. Девять фактов о Болдерае и Усть-Двинске

Надо отметить, что жители других столичных микрорайонов часто допускают непростительную (по мнению местных) ошибку - не отделяют Усть-Двинск (Даугавгриву) от Болдераи. Эти районы соседствуют, но не являются одним целым.

Для того, чтобы завоевать благосклонность обитателей этих двух районов, рассказываем, где именно проходит их граница.

Усть-Двинск или Даугавгрива - микрорайон у моря. Район начинается при пересечении реки Булльупе. Славится своим приличным пляжем, Даугавгривской крепостью и единственными на всю Ригу водоочистными сооружениями.

Болдерая находится на другом берегу реки Булльупе. Известна своим карьером, который образовался в результате разработки песка для силикатного завода, и (как бы это странно не звучало!) своими кебабами. В Болдерае также находятся социальные дома, о которых местные говорят неохотно.