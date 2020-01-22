Кто это?! Анну Семенович на новом фото с отдыха не узнать

В снимке Анна, находящаяся сейчас на отдыхе на Сейшельских островах, позирует на пляже. Судя по всему, она хотела продемонстрировать поклонникам свою естественную красоту без макияжа, но дотошный взгляд фолловеров без труда выявил явные следы графических редакторов, которые сгладили кожу звезды.

Преданные фанаты Семенович принялись осыпать ее комплиментами, отмечая, что светлые локоны и легкий загар ей очень к лицу.

"Видно сразу - отпуск удался. Выглядите на все 100...", "Лицо без косметики очень свежее, как утренний цветок, милашка, прям как юная девушка!!!",

"Какая же красивая, не перестаю восхищаться!!! Бывает же такая натуральная красота", " Оооооочень красивая! Фото просто супер. Вы изумительно выглядите", - вот лишь некоторые из комплиментов.

Однако нашлись и те, кто поспешил назвать этот кадр, мягко говоря, неудачным.

"Аня постарела", "Уже в возрасте", "Сама на себя не похожа", "Анна, вы похожи здесь на алкоголичку", "Выпиваете?" - пишут они в комментариях.

При этом сама Анна предпочла никак не реагировать на выпады злопыхателей. И правильно сделала, как нам кажется. А вам?