Кто это?! Анну Семенович на новом фото с отдыха не узнать

Любовь приходит к нам незванно, Она как белый снегопад, Всегда красива и желанна, И каждый человек ей рад. Бывают бури и сомненья, Бывает ревность, как гроза. Но нет прекрасней ощущенья, Чем посмотреть любви в глаза. Она украсит все мгновенья, Позволит в небесах летать. От скуки вмиг найдет спасенье, Позволив чувствами дышать.........................Екатерина Власова 🦋 #моймир #стихи #пролюбовь

