В случае военного вторжения треть жителей готовы защищать Латвию с оружием в руках

Авторы исследования напоминают, что в 2016 году 33% респондентов были полностью согласны или скорее согласны с утверждением, что в случае нападения они были бы готовы защищать Латвию с оружием в руках.

Кроме того, 55% опрошенных, в том числе 61% респондентов, говорящих дома на латышском языке, и 42% респондентов, говорящих дома на русском языке, заявили о готовности защищать страну невоенным способом, оказывая поддержку вооруженным силам.

Готовность предоставить поддержку пострадавшим среди жителей Латвии еще выше - ее готовы оказать 69% латвийцев.

Треть или 30% респондентов заявили, что в случае военного конфликта покинули бы страну, причем здесь не было отмечено существенных различий в этническом разрезе.

Во время исследования были проведены 26 углубленных интервью с жителями Лиепаи, из них 12 человек для общения в семье используют латышский язык, 14 - русский.