Ср, 22.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

В случае военного вторжения треть жителей готовы защищать Латвию с оружием в руках

Солдаты НАТО в Адажи. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Только 31% жителей Латвии выразили готовность в случае военного вторжения защищать страну с оружием в руках, однако гораздо больше людей готовы защищать страну невоенным путем, следует из результатов исследования, проведенного центром безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны.

Авторы исследования напоминают, что в 2016 году 33% респондентов были полностью согласны или скорее согласны с утверждением, что в случае нападения они были бы готовы защищать Латвию с оружием в руках.

Кроме того, 55% опрошенных, в том числе 61% респондентов, говорящих дома на латышском языке, и 42% респондентов, говорящих дома на русском языке, заявили о готовности защищать страну невоенным способом, оказывая поддержку вооруженным силам.

Готовность предоставить поддержку пострадавшим среди жителей Латвии еще выше - ее готовы оказать 69% латвийцев.

Треть или 30% респондентов заявили, что в случае военного конфликта покинули бы страну, причем здесь не было отмечено существенных различий в этническом разрезе.

Во время исследования были проведены 26 углубленных интервью с жителями Лиепаи, из них 12 человек для общения в семье используют латышский язык, 14 - русский.

Кроме того, в рамках исследования проводился анализ результатов опроса агентства Latvijas fakti, в котором приняли участие 1075 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.

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