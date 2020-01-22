На Северном Кавказе открыли новый бассейн. Женщинам запретили его посещать

Летом 2019 года на Северном Кавказе был открыт бассейн "Анжи Арена" - самый большой в регионе. С 20 января 2020 года в него решили не впускать женщин, пишет "Медуза".
"С 20 января посещение бассейна только для мужчин", - говорилось в объявлении "Анжи Арена" в социальной сети Instagram.
Сообщается, что 50-метровый бассейн "Анжи Арены" с четырьмя дорожками был открыт в июне 2019 года. На домашней странице спортивного комплекса отмечается, что новый бассейн - самый большой на Северном Кавказе.
После того, как тема запрета женщинам посещать этот бассейн стала широко обсуждаться в социальных сетях и СМИ, спорткомплекс "Анжи Арена" прокомментировал ситуацию следующим образом:
"У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй (он чуть меньше) — только женщины.
Такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно", - цитирует слова неназванного представителя комплекса "Интерфакс".
В свою очередь в министерстве спорта Дагестана заявили: "Мы не курируем этот вопрос, это частная организация", передают РИА "Новости".
Позднее стало известно, что три жительницы Дагестана из-за запрета посещать бассейн в комплексе "Анжи Арена" написали жалобы в прокуратуру, сообщает "МБХ медиа".
Женщины просят надзорное ведомство проверить, нет ли в действиях администрации бассейна признаков административного правонарушения по статье о дискриминации, а также вынести представление руководству комплекса о ее устранении.