На Северном Кавказе открыли новый бассейн. Женщинам запретили его посещать

"С 20 января посещение бассейна только для мужчин", - говорилось в объявлении "Анжи Арена" в социальной сети Instagram.

Сообщается, что 50-метровый бассейн "Анжи Арены" с четырьмя дорожками был открыт в июне 2019 года. На домашней странице спортивного комплекса отмечается, что новый бассейн - самый большой на Северном Кавказе.

После того, как тема запрета женщинам посещать этот бассейн стала широко обсуждаться в социальных сетях и СМИ, спорткомплекс "Анжи Арена" прокомментировал ситуацию следующим образом:

"У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй (он чуть меньше) — только женщины.

Такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно", - цитирует слова неназванного представителя комплекса "Интерфакс".

В свою очередь в министерстве спорта Дагестана заявили: "Мы не курируем этот вопрос, это частная организация", передают РИА "Новости".

Позднее стало известно, что три жительницы Дагестана из-за запрета посещать бассейн в комплексе "Анжи Арена" написали жалобы в прокуратуру, сообщает "МБХ медиа".