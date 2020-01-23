Здание типографии Дома печати демонтируют

Рижское строительное управление выдало разрешение на демонтаж типографии Дома печати, свидетельствует информация на сайте Стройуправы.
Представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс рассказал, что разрешение на демонтаж выдано компании PN Project. Сносу подлежит часть типографии, здание насосной станции и уличного бассейна. Отмечается, что PN Project пока не обращалось за разрешением на какие-либо строительные работы, сообщает агентство LETA.
Как сообщалось ранее, участок площадью 5,8 га у Вантового моста приобрела компания PN Project, дочернее предприятие Lords LB Asset Management, зарегистрированного в Литве.
Концепция развития этого земельного участка предусматривала, что на этом месте будет построен Рижский центральный бизнес-район. Согласно регулированию, на участке можно строить коммерческие недвижимые объекты, чья площадь более 100 тысяч квадратных метров.
Сообщалось, что в здании Дома печати в 2022 году откроется гостиница международной сети Holiday Inn.