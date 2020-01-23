Здание типографии Дома печати демонтируют

Представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс рассказал, что разрешение на демонтаж выдано компании PN Project. Сносу подлежит часть типографии, здание насосной станции и уличного бассейна. Отмечается, что PN Project пока не обращалось за разрешением на какие-либо строительные работы, сообщает агентство LETA.

Как сообщалось ранее, участок площадью 5,8 га у Вантового моста приобрела компания PN Project, дочернее предприятие Lords LB Asset Management, зарегистрированного в Литве.

Концепция развития этого земельного участка предусматривала, что на этом месте будет построен Рижский центральный бизнес-район. Согласно регулированию, на участке можно строить коммерческие недвижимые объекты, чья площадь более 100 тысяч квадратных метров.