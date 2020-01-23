Мужчина или женщина? Фотомодель рушит стереотипы о красоте

Девушка стала известна в мире моды благодаря своей необычной внешности: она обладает женственной фигурой с внушительным размером груди, однако черты лица Рейн скорее мужские. Её широкие плечи и рост 188 сантиметров также выделяют ее среди других девушек.

По словам Рейн, она не сразу полюбила себя такой, какая есть, а когда это, наконец, случилось, стала пропагандировать идею того, что пол является только одним из многочисленных стандартов, придуманных обществом, а соответствовать ему совсем не обязательно.

"Если я представляюсь женщиной, то одежда, которую я надеваю, становится женской независимо от того, какой ярлык прицепил на неё производитель. Если я предстаю в мужском образе — вещи становятся мужскими в ту минуту, как они касаются моего тела. Назовись я инопланетянином, одежда станет инопланетной просто потому, что я её надела. Мы сами решаем, кем быть", — объяснила свою позицию Рейн Дав в одном из постов в Instagram.

В детстве Рейн часто дразнили за столько необычайную внешность, но сейчас большинство её бывших одноклассниц могут позавидовать карьере, которую удалось построить девушке. Она стала фотомоделью и общественным активистом.