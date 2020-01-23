Мужчина или женщина? Фотомодель рушит стереотипы о красоте

В наши дни Рейн Дав (Rain Dove) – успешная фотомодель-андрогин, которая позирует как в женской, так и в мужской одежде. И Рейн разобьет все ваши стереотипы о красоте. Но ещё несколько лет назад девушка страдала от того, что окружающие не принимали ее внешность.
Девушка стала известна в мире моды благодаря своей необычной внешности: она обладает женственной фигурой с внушительным размером груди, однако черты лица Рейн скорее мужские. Её широкие плечи и рост 188 сантиметров также выделяют ее среди других девушек.
По словам Рейн, она не сразу полюбила себя такой, какая есть, а когда это, наконец, случилось, стала пропагандировать идею того, что пол является только одним из многочисленных стандартов, придуманных обществом, а соответствовать ему совсем не обязательно.
"Если я представляюсь женщиной, то одежда, которую я надеваю, становится женской независимо от того, какой ярлык прицепил на неё производитель. Если я предстаю в мужском образе — вещи становятся мужскими в ту минуту, как они касаются моего тела. Назовись я инопланетянином, одежда станет инопланетной просто потому, что я её надела. Мы сами решаем, кем быть", — объяснила свою позицию Рейн Дав в одном из постов в Instagram.
Either one is GIRLY as F***! #calvinklein #bootyshake #curves #butisthatcrotchphotoshoppedthough #disneyprincess #frozen #mybodymychoicemycreditcardmychoice #ladies #lgbt #hetero #tomboy #lace #idratherbenaked #somethingsareblackandwhite If I identify as a "girl" then no matter the tag on the clothing the minute I put it on my body it becomes GIRL clothing. If I identify as "boy" then anything so wear becomes BOY clothing the minute I wear it because it's on my body. If I identify as "alien" then the clothing becomes ALIEN-Y the minute I put it on because I'm wearing it. WE ARE THE CHANGE AND THE DEFINITION OF WHAT "IS" and "ISNT". Define a more open world? Photos by @nomifoto and @leonavistudio @majormodelsny
В детстве Рейн часто дразнили за столько необычайную внешность, но сейчас большинство её бывших одноклассниц могут позавидовать карьере, которую удалось построить девушке. Она стала фотомоделью и общественным активистом.
В своём Instagram Дав частенько выкладывает коллажи, на которых предстаёт сразу и в мужском и женском образах, а также рассказывает, насколько сильно отличаются отношение и требования общества к людям разного пола, ведь она знает об этом не понаслышке: девушка успела в своё время поработать и слесарем и пожарным.