Заснувшая в самолете женщина пережила сексуальное нападение

В США мужчина на одном из внутренних авиарейсов сексуально домогался заснувшей женщины, сообщает CNN.
Инцидент произошел во вторник на рейсе авиакомпании Spirit Airlines из Атланты в Детройт.
22-летняя студентка Тия Джексон отправилась в полет вместе с подругой. Женщина сидела на среднем месте, а рядом сел неизвестный мужчина.
Во время полета Джексон заснула, однако незадолго до посадки проснулась, так как почувствовала, что кто-то ее трогает.
Женщина обнаружила, что рука сидящего рядом мужчины находится в ее штанах.
Женщина начала кричать и вызвала стюардессу.
Стюардесса предложила женщине пересесть, однако та отказалась, так как посчитала, что будет таким образом наказана за совершенное мужчиной, и она не хотела сидеть отдельно от подруги.
Она попросила, чтобы на другое место пересадили мужчину, однако сделано этого не было.
После посадки в Детройте Джексон обратилась в полицию аэропорта.
В авиакомпании подтвердили, что инцидент имел место быть, но от более подробных комментариев отказались.
Джексон считает, что экипаж Spirit Airlines действовал недостаточно жестко по отношению к сексуальному насильнику.
Правозащитные структуры США начали расследование этого дела.