Заснувшая в самолете женщина пережила сексуальное нападение

Инцидент произошел во вторник на рейсе авиакомпании Spirit Airlines из Атланты в Детройт.

22-летняя студентка Тия Джексон отправилась в полет вместе с подругой. Женщина сидела на среднем месте, а рядом сел неизвестный мужчина.

Во время полета Джексон заснула, однако незадолго до посадки проснулась, так как почувствовала, что кто-то ее трогает.

Женщина обнаружила, что рука сидящего рядом мужчины находится в ее штанах.

Женщина начала кричать и вызвала стюардессу.

Стюардесса предложила женщине пересесть, однако та отказалась, так как посчитала, что будет таким образом наказана за совершенное мужчиной, и она не хотела сидеть отдельно от подруги.

Она попросила, чтобы на другое место пересадили мужчину, однако сделано этого не было.

После посадки в Детройте Джексон обратилась в полицию аэропорта.

В авиакомпании подтвердили, что инцидент имел место быть, но от более подробных комментариев отказались.

Джексон считает, что экипаж Spirit Airlines действовал недостаточно жестко по отношению к сексуальному насильнику.