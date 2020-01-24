Полиция ищет без вести пропавшую Гуниту

Мадонский участок Госполиции Видемского региона разыскивает Гуниту Уберте 1968 года рождения, которая 22 января этого года вышла из дома в волости Ляудонас Мадонского края и пропала.
У женщины, возможно, имеются проблемы со здоровьем, она может не ориентироваться во времени и пространстве.
Женщина, возможно, была одета в красное платье, черные сапоги, зеленую шапку, темно-коричневые варежки.
Госполиция призывает посмотреть на фото женщины, и если вы имеете какую-либо информацию о возможном местонахождении женщины или другую ценную для поисков информацию, звонить по номерам 26344303, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.