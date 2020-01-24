Пт, 24.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров

Полиция ищет без вести пропавшую Гуниту

ФОТО: Facebook/Valsts Policija

Мадонский участок Госполиции Видемского региона разыскивает Гуниту Уберте 1968 года рождения, которая 22 января этого года вышла из дома в волости Ляудонас Мадонского края и пропала.

У женщины, возможно, имеются проблемы со здоровьем, она может не ориентироваться во времени и пространстве.

Женщина, возможно, была одета в красное платье, черные сапоги, зеленую шапку, темно-коричневые варежки.

Госполиция призывает посмотреть на фото женщины, и если вы имеете какую-либо информацию о возможном местонахождении женщины или другую ценную для поисков информацию, звонить по номерам 26344303, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

ФОТО: Facebook/Valsts Policija

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