Полиция ищет без вести пропавшую Гуниту

У женщины, возможно, имеются проблемы со здоровьем, она может не ориентироваться во времени и пространстве.

Госполиция призывает посмотреть на фото женщины, и если вы имеете какую-либо информацию о возможном местонахождении женщины или другую ценную для поисков информацию, звонить по номерам 26344303, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.