Пт, 24.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Запрос об отставке Бурова рассмотрят вместе с бюджетом столицы

Олег Буров

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Запрос фракции "Согласия" и депутатского блока "Риге!" о смещении председателя Рижской думы Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР) планируется рассмотреть на заседании думы 6 февраля, сообщила агентству LETA советник мэра Байба Гайлите.

В этот день планируется также принять решение по бюджету столицы на 2020 год.

"Согласие" подало в Рижскую думу повторно собранные совместно с блоком "Риге!" 20 подписей, чтобы инициировать отставку мэра.

Ранее "Согласие" и блок "Риге!" один раз уже собрали необходимое количество подписей за отставку мэра, но неожиданно свою подпись отозвал депутат Янис Лочмелис, и заявление утратило силу.

Депутаты требуют отставки Бурова, мотивируя это тем, что не могут с ним сработаться.

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