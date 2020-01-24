Запрос об отставке Бурова рассмотрят вместе с бюджетом столицы

В этот день планируется также принять решение по бюджету столицы на 2020 год.

"Согласие" подало в Рижскую думу повторно собранные совместно с блоком "Риге!" 20 подписей, чтобы инициировать отставку мэра.

Ранее "Согласие" и блок "Риге!" один раз уже собрали необходимое количество подписей за отставку мэра, но неожиданно свою подпись отозвал депутат Янис Лочмелис, и заявление утратило силу.