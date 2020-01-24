Прогулка на яхте у Тенерифе: эстонцы нашли полтонны гашиша

Компания эстонских туристов отправилась на яхте к берегам Тенерифе - понаблюдать за дельфинами. Во время прогулки туристы заметили в океанских водах странные ящики. Позже выяснилось, что в них было почти 500 килограммов гашиша, сообщает эстонская газета Postimees.
Капитан яхты Wesipruul Кристо Кеепс рассказал газете, что туристы, находившиеся на борту, наблюдали за дельфинами и увидели среди волн странные ящики: с цифрами и буквами. Один ящик затащили на палубу, открыли, и увидели коричневое вещество, которое оказалось гашишем.
Кеепс сразу сообщил об этом полиции, которая прислала на место вертолет. По прибытию в порт, всех, кто был на яхте, допросили представители правоохранительных органов. Больше полиция с капитаном не связывалась, поэтому никакой подробной информации у него нет.
Эстонский капитан рассказал, что живет на Тенерифе и возит туристов на океанские прогулки уже много лет, и до сих пор ни с чем подобным не сталкивался.