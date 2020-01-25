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Эксперимент: как педофилы охотятся за маленькими девочками в соцсетях
Социальные сети небезопасны для детей, это не новость. Ребенок может стать жертвой педофилов. В США создатели приложения для безопасного использования интернета провели эксперимент: зарегистрировались в Instagram как 11-летняя девочка. Результаты вызвали резонанс: они показали ужасную "параллельную реальность", которая существует в интернете.
Bark put together a team that went undercover as a tween on the internet. Here’s what we found. (Note: This piece contains content and language that could be disturbing to some readers.) https://t.co/kZT4su1uuE— Bark (@barktechco) December 14, 2019
Главным героем эксперимента стала 37-летняя Слоун Райен, у которой есть дети. Она нарядилась, попозировала фотографу, и после редактирования на фото была уже не она, женщина с морщинками под глазами, а маленькая девочка - несуществующая 11-летняя Бейли. "Большинство 11-летних девочек еще не достигли пубертата. У них не началась менструация, они не носят бюстгальтер, размер которого состоит из цифры и буквы. У них разные интересы и хобби, но, в целом, они вообще не думают о сексуальных отношения, половых органах или сексе как таковом. Но, это делают насильники", - указала в своей статье Слоан Райен
Авторы эксперимента - команда приложения Bark. Это проект, связанный с искусственным интеллектом - приложение сообщает родителям, если их ребенок столкнулся с угрозами, оскорблениями в Интернете или же у него есть признаки депрессии. В конкретном случае внимание было обращено на сексуальные домогательства в Сети.
Создатели приложения рассказали, что в 2018 году сообщили Федеральному бюро расследований (ФБР) о 99 преступниках, которые домогались в интернете. В 2019 году их число превысило 300. Чтобы наглядно показать серьезность проблемы, они решили провести эксперимент - зарегистрироваться в Instagram под видом маленькой девочки, а после - опубликовать результаты.
Уже примерно через минут после публикаций первых фотографий вымышленной Бейли в Instagram, в разделе личных сообщений появились два письма. За два часа их стало 15. Все отправители - взрослые мужчины. "Половину их них можно привлечь к ответственности за рассылку несовершеннолетним ненадлежащего содержания", - пишет Слоан Райен.
- Чау! Я только хотел узнать, как долго ты работаешь моделью?
- LOL! Я не модель!
- Не может быть! Это неправда! Ты должна быть моделью, ты такая КРАСИВАЯ!
Мужчина с ником @XXXastrolifer выглядит старше 40, но рассказывает Бейли, что ему 19. Когда она сказала, что ей всего 11, он не проявил никаких эмоций. Разговор начинается, кажется, совсем невинно.
- Привет. Как у тебя дела сегодня вечером?
- Чао, у меня хорошо, а у тебя?
- У меня все хорошо, спасибо. Ты очень красивая девочка.
- Ох, спасибо!
- Это так. Мне нравятся фотографии, которые ты поставила. тебе мама и папа уже разрешают дружить с мальчиками?
Бейли отвечает: нет, но они особо об этом не говорят. В этот момент Райен быстро спрашивает у других членов команды, у которых есть дети. Они подтверждают: с такими маленькими детьми об отношениях действительно особо не разговаривают.
- Может быть я могу быть твоим Insta-парнем? Если ты хочешь.
К Райен, то бишь, Бейли, снова обращается @XXXastrolifer. Менее чем пятиминутный разговор заканчивается тем, что он отправляет девочке видео, на котором самоудовлетворяется. Именно так заканчивается большинство разговоров с мужчинами, которые пишут прекрасной Бейли.
- Тебе это нравится? Ты такое когда-нибудь видела?
К Бейли снова обращается @XXXastrolifer, который хотел быть ее Insta-парнем. Сначала он пишет: "Instagram парень означает, что мы можем разговаривать, обмениваться селфи и просто быть вместе". Через пару минут его тон меняется. "Если мы вместе, то может быть может отправлять друг другу сексуальные фото?".
Бейли 11 лет, она не знает, что это значит. @XXXastrolifer присылает фотографирую своего полового члена в состоянии эрекции, и просит у девочки фото без майки. Далее мужчина описывает оральный секс, половые органы и половой акт. Он продолжает слать фотографии своего пениса.
Райен выходит из переписки и видит, что в почтовом ящике Instagram с ней хотят общаться девять пользователей. Один пытается сделать видеозвонок. Райен быстро надевает куртку с капюшоном, помещение слабо освещено, она поворачивает голову так, чтобы изображение было еще хуже и нажимает "ответить".
На том конце провода пыхтит мужчина с британским акцентом.
- Хай, как дела? Я хочу тебя видеть...
- Ээээ.... Я стесняюсь.
- Нет, малыш, нет, не стесняешься.
Мужчина лежит в кровати. На нем нет майки.
"За два с половиной часа я получила семь видеозвонков, проигнорировала еще два, обменялась сообщениями с 17 мужчинами. Я видела 11 гениталий. Я избежала, а также отказала отправить свои фото, где я голая от талии и выше (хотя на фото видно, что у Бейли еще не начала расти грудь), а также ниже пояса", - рассказала Райен.
Сценарий примерно одинаковый у всех. "Ты красивая", "Ты должна быть моделью", "Я старше тебя", "Чтобы делала, будь я рядом, малыш?", "Ты бы прикоснулась к моему члену, будь я рядом", "Ты такое уже видела, малышка?".
"Бейли - ребенок", - пишет Райен. "Юридически, эмоционально, физически, интеллектуально. Она не может дать согласие. Может быть обществу нравится тыкать пальцем и винить жертву (а во что она одета была?), но ответ всегда один: ребенок никогда не виноват".
В течении недели с 11-летней Бейли пытались связаться 52 взрослых мужчины. Эксперимент окончен. Все неприемлемые материалы переданы ответственным органам в США.
"Я думаю о своих детях", - пишет Райен. "О детях моих коллег. О себе много лет назад, когда было юной, не смелой, легко впечатляемой девочкой, а потом подростком. По мнению Райен, зная, что бывает в интернете, с этим легче бороться и беречь своих детей.