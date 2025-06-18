Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, возглавляет коалиционное правительство, состоящее из трех партий, между которыми существуют серьезные разногласия по поводу расходов на оборону.

Ожидается, что на следующей неделе на саммите НАТО в Гааге будет достигнута договоренность о существенном увеличении оборонных расходов.

Фицо заявил, что "нейтралитет был бы подходящим решением для Словакии в эти бессмысленные времена гонки вооружений".

Позже он добавил, что Словакия должна либо увеличить расходы на оборону до 5 процентов от внутреннего валового продукта (ВВП), как предложил президент США Дональд Трамп, либо выйти из НАТО.

Фицо сравнил НАТО с гольф-клубом, члены которого платят за возможность играть.

"Либо мы платим новый членский взнос, но хотя бы с оговоркой, что сами решаем, на что использовать деньги на оборону, прежде всего на проекты двойного назначения - больницы и дороги, либо мы выходим из НАТО", - заявил Фицо.

Словакия с 2022 года тратит на оборону 2 процента от ВВП, что соответствует действующим рекомендациям НАТО.

Фицо также отметил, что Словакии не следует участвовать ни в каких "военных авантюрах", добавив, что страна, вероятно, не может позволить себе повышение расходов на оборону.

Президент Словакии Петер Пеллегрини, союзник Фицо, назвал премьера "экспертом по загрязнению публичного пространства темами, которые мы все будем обсуждать 20 дней, не добившись результата".

"Наш нейтралитет обошелся бы во много раз дороже, чем членство в НАТО", - подчеркнул Пеллегрини.