Главное за 18 июня Базовая пенсия с 85 лет, ненастоящий Shein в Риге и что такое пункты мобильности

Середина недели обрушила на нас поток новостей: парламентский комитет одобрил идею базовой пенсии для жителей старше 85 лет, Краслава отметилась выигрышем 346 тыс. евро, латвийские клубы узнали соперников в еврокубках, синоптики предупредили о переменчивой погоде на Лиго, исследователи из ЛУ зафиксировали рост цинизма среди русскоязычных, ЕС представил план полного отказа от российского газа, а Иран и Израиль снова обменялись ударами - о главных событиях среды, 18 июня, читайте в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В среду, 18 июня, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложение Министерства благосостояния, предусматривающее первоначальное введение базовой пенсии для пожилых людей старше 85 лет. Из-за ограниченных средств было отклонено альтернативное предложение о предоставлении поддержки с 80 лет.
В международной числовой лотерее Eurojackpot, которую в Латвии организует VAS Latvijas Loto, был выигран приз в размере 346 820 евро, сообщили агентству LETA в компании.
17 июня в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций сезона 2025/2026, во время которой своих соперников узнали латвийские клубы.
В праздничные выходные на Лиго и в Янов день погоду в Латвии будут определять попеременно антициклон и циклон, поэтому температура воздуха будет колебаться, а солнечные периоды сменяться дождливыми и ветреными, прогнозируют синоптики.
Большую часть русскоязычного населения не устраивают ряд решений, принятых Латвией после вторжения России в Украину. Однако вместо политической мобилизации наблюдается снижение политической активности и рост цинизма среди этих людей, что не только влияет на качество демократии, но и грозит изоляцией и поддержкой популистских сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследователями Латвийского университета (LU) и Рижского университета им. Страдиня (RSU).
За рубежом:
На четвертый год агрессии России против Украины Евросоюз наконец придумал, как отказаться от российского газа, чтобы сократить возможности Кремля финансировать войну и давить на страны ЕС. Если план будет реализован, к концу 2027 года Европа не будет покупать в России ни трубопроводный, ни сжиженный природный газ.
Эвакуация жителей стран Балтии из Израиля координируется странами Европейского союза (ЕС) через WhatsApp, сообщил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.
Израиль и Иран в ночь на среду, 18 июня, продолжили обмен ударами, сообщают местные СМИ.
США заблокировали принятие совместного заявления "Большой семерки" (G7) по Украине, в котором предполагалось осудить Россию, сообщил во вторник представитель Канады, которая принимает саммит G7.
Американские военные самолеты прибыли на авиабазу Пафос на юго-западе Кипра, подтвердило правительство страны.
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