Главное за 18 июня Базовая пенсия с 85 лет, ненастоящий Shein в Риге и что такое пункты мобильности

Читайте также Комментарий Преобладающие настроения среди русскоязычных могут привести к изоляции и сближению с популистами

За рубежом:

​На четвертый год агрессии России против Украины Евросоюз наконец придумал, как отказаться от российского газа, чтобы сократить возможности Кремля финансировать войну и давить на страны ЕС. Если план будет реализован, к концу 2027 года Европа не будет покупать в России ни трубопроводный, ни сжиженный природный газ.

Эвакуация жителей стран Балтии из Израиля координируется странами Европейского союза (ЕС) через WhatsApp, сообщил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.

Читайте также За рубежом Эвакуация граждан стран Балтии из Израиля координируется через чат WhatsApp

Израиль и Иран в ночь на среду, 18 июня, продолжили обмен ударами, сообщают местные СМИ.

США заблокировали принятие совместного заявления "Большой семерки" (G7) по Украине, в котором предполагалось осудить Россию, сообщил во вторник представитель Канады, которая принимает саммит G7.

Читайте также За рубежом Страны G7 не опубликуют совместное заявление по Украине из-за США

Американские военные самолеты прибыли на авиабазу Пафос на юго-западе Кипра, подтвердило правительство страны.

Читайте также За рубежом На Кипр прибыли американские военные самолеты

Интересное чтиво:

Дом на улице Тапешу, 11, в Засулауксе был построен в 1912 году. За 113 лет чего здесь только не происходило, пока в 2016 году его не приобрела Уна Балоде. При ремонте одной из квартир Уна под половицами обнаружила артефакты из прошлого, о которых рассказала TVNET+.

Читайте также Общество На улице Тапешу нашли артефакт из прошлого под половицами