За символы военной агрессии тиктокер из Резекне может получить срок

30 января этого года Зиемельлатгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции получил сообщение, что в социальной сети TikTok неизвестное лицо разместило на своем профиле несколько видеозаписей с символами, восхваляющими военную агрессию и военные преступления. Правоохранители начали расследование обстоятельств и установление подозреваемого.

В ходе следствия полиция выяснила, что автором публикаций является мужчина 1980 года рождения. Он был задержан. Во время обыска по месту его жительства в Резекне полицейские обнаружили и изъяли 56 литров алкоголя неизвестного происхождения, устройство для производства алкоголя и 180 сигарет.

Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса и 13 июня передала материалы прокуратуре для начала уголовного преследования.

Полиция предложила прокуратуре привлечь мужчину к уголовной ответственности по части второй статьи 74.1 Уголовного закона - за публичное восхваление преступлений против человечности или военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

В полиции напоминают, что законодательство не содержит полного перечня символов, восхваляющих военную агрессию и военные преступления, поэтому правоохранители оценивают каждую ситуацию индивидуально.