За символы военной агрессии тиктокер из Резекне может получить срок

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование мужчины, использовавшего символы военной агрессии в видео на платформе TikTok. Об этом агентству LETA сообщила старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Юлия Юране.
30 января этого года Зиемельлатгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции получил сообщение, что в социальной сети TikTok неизвестное лицо разместило на своем профиле несколько видеозаписей с символами, восхваляющими военную агрессию и военные преступления. Правоохранители начали расследование обстоятельств и установление подозреваемого.
В ходе следствия полиция выяснила, что автором публикаций является мужчина 1980 года рождения. Он был задержан. Во время обыска по месту его жительства в Резекне полицейские обнаружили и изъяли 56 литров алкоголя неизвестного происхождения, устройство для производства алкоголя и 180 сигарет.
Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса и 13 июня передала материалы прокуратуре для начала уголовного преследования.
Полиция предложила прокуратуре привлечь мужчину к уголовной ответственности по части второй статьи 74.1 Уголовного закона - за публичное восхваление преступлений против человечности или военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
В полиции напоминают, что законодательство не содержит полного перечня символов, восхваляющих военную агрессию и военные преступления, поэтому правоохранители оценивают каждую ситуацию индивидуально.
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