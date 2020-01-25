Президент Китая: распространение коронавируса ускоряется, ситуация — тяжелая

"Мы неуклонно усиливаем борьбу с болезнями и их профилактику. Однако прямо сейчас мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения", — приводит Reuters слова заместителя главы департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхая.