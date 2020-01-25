Президент Китая: распространение коронавируса ускоряется, ситуация — тяжелая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения нового коронавируса, который спровоцировал вспышку пневмонии, ускоряется из-за чего - "ситуация — тяжелая", пишет "Медуза".
Данное заявление Си Цзиньпин, сообщает Reuters со ссылкой на китайское телевидение, председатель КНР сделал после заседания политбюро ЦК КПК, которые посвятили мерам борьбы с новым вирусом.
"Мы неуклонно усиливаем борьбу с болезнями и их профилактику. Однако прямо сейчас мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения", — приводит Reuters слова заместителя главы департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхая.
В Китае, на сегодняшний день, 25 января, от коронавируса скончался 41 человек, 1372 заражены. Вне Китая заболевшие коронавирусом были констатированы в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии.
Вечером 24 января во Франции сообщили о двух инфицированных.