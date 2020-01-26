Кайминьш призвал премьера оценить влияние советников на министров от KPV LV

В разговоре с передачей De facto Латвийского телевидения Кайминьш заявил, что партия заблуждается и сейчас представляет интересы отдельных влиятельных лиц. В свою очередь руководство фракции KPV LV называет Кайминьша собакой на сене и его призыв к самоликвидации серьезно не воспринимает.

В данный момент партия приносит государству больше зла, чем добра, поэтому на ожидаемом в феврале конгрессе члены партии должны будут проголосовать за самоликвидацию политической силы. С таким громким заявлением на этой неделе выступил Артис Кайминьш, которого, как и депутата Алдиса Блумбергса, парламентская фракция несколько недель назад исключила из своих рядов, так как оба давно уже не являлись командными игроками.

Второй сопредседатель и руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов считает, что это сообщение Кайминьша свидетельствует о том, что решение о его исключении из фракции было правильным.

В начале года KPV LV получила из госбюджета 320 тысяч евро - это половина госфинансирования этого года, выделенного партии согласно новым поправкам к закону О финансировании партий. Несмотря на то, что Кайминьш поддержал поправки, он считает, что партия в нынешнем ее образе должна от денег отказаться, так как партия используется в личных интересах.

"Речь идет о людях, которые, по-моему, управляют этими министрами. И это не правление партии, не депутаты фракции. По-моему, и это вроде бы официально, что советник, официальный советник господина Немиро, нашего министра экономики, - Павел Ребенок. В этом случае, по моему мнению, Павел Ребенок торгуется влиянием и в принципе, по моему мнению, Павел Ребенок - работодатель господина Немиро", - сказал Кайминьш.

В свою очередь министр экономики Ральф Немиро все отрицает: "Господин Ребенок мне никогда не был начальником. В свою очередь я не отрицаю, что у нас с ним образовалось очень хорошее сотрудничество в юридическом плане, да и как человека я его знаю лично. Поэтому, скажем, его влияние в Министерстве экономики таково, что он дает мне юридические советы. И нам очень часто нужно принимать решения по различным юридическим аспектам, ведь мы же нормативные акты и издаем, и мы здесь очень тесно сотрудничаем. Я это ни коим образом не отрицаю".

Сомнения Кайминьш высказывает и по поводу советников министра внутренних дел Сандриса Гиргенса: "Официально это Марис Гулбис, который бывшим министром внутренних дел и был. Но у меня есть информация, что, по-моему, это как Гунтис Равис, так и [Гунтис] Индриксонс, возможно и [Бислан] Абдулмуслимов. Так очень многие считают. Моя задача предупредить: это больше не партия, которую мы основывали. У нее больше не те цели".