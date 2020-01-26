Кайминьш призвал премьера оценить влияние советников на министров от KPV LV

Через две недели на конгресс соберется партия KPV LV, которая на выборах в Сейм заняла второе место, однако уже в первые месяцы работы фракции из-за конфликтов начала терять лидеров. Пришла очередь одного из сопредседателей и основателей партии Артуса Кайминьша. Из фракции он уже исключен, однако из партии пока что сам не уходит и вместо этого предложил проголосовать о самоликвидации KPV LV.
В разговоре с передачей De facto Латвийского телевидения Кайминьш заявил, что партия заблуждается и сейчас представляет интересы отдельных влиятельных лиц. В свою очередь руководство фракции KPV LV называет Кайминьша собакой на сене и его призыв к самоликвидации серьезно не воспринимает.
В данный момент партия приносит государству больше зла, чем добра, поэтому на ожидаемом в феврале конгрессе члены партии должны будут проголосовать за самоликвидацию политической силы. С таким громким заявлением на этой неделе выступил Артис Кайминьш, которого, как и депутата Алдиса Блумбергса, парламентская фракция несколько недель назад исключила из своих рядов, так как оба давно уже не являлись командными игроками.
Второй сопредседатель и руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов считает, что это сообщение Кайминьша свидетельствует о том, что решение о его исключении из фракции было правильным.
В начале года KPV LV получила из госбюджета 320 тысяч евро - это половина госфинансирования этого года, выделенного партии согласно новым поправкам к закону О финансировании партий. Несмотря на то, что Кайминьш поддержал поправки, он считает, что партия в нынешнем ее образе должна от денег отказаться, так как партия используется в личных интересах.
"Речь идет о людях, которые, по-моему, управляют этими министрами. И это не правление партии, не депутаты фракции. По-моему, и это вроде бы официально, что советник, официальный советник господина Немиро, нашего министра экономики, - Павел Ребенок. В этом случае, по моему мнению, Павел Ребенок торгуется влиянием и в принципе, по моему мнению, Павел Ребенок - работодатель господина Немиро", - сказал Кайминьш.
В свою очередь министр экономики Ральф Немиро все отрицает: "Господин Ребенок мне никогда не был начальником. В свою очередь я не отрицаю, что у нас с ним образовалось очень хорошее сотрудничество в юридическом плане, да и как человека я его знаю лично. Поэтому, скажем, его влияние в Министерстве экономики таково, что он дает мне юридические советы. И нам очень часто нужно принимать решения по различным юридическим аспектам, ведь мы же нормативные акты и издаем, и мы здесь очень тесно сотрудничаем. Я это ни коим образом не отрицаю".
Сомнения Кайминьш высказывает и по поводу советников министра внутренних дел Сандриса Гиргенса: "Официально это Марис Гулбис, который бывшим министром внутренних дел и был. Но у меня есть информация, что, по-моему, это как Гунтис Равис, так и [Гунтис] Индриксонс, возможно и [Бислан] Абдулмуслимов. Так очень многие считают. Моя задача предупредить: это больше не партия, которую мы основывали. У нее больше не те цели".
Отрицает влияние закулисных игроков на свою работу и Гиргенс: "Я читал различные статьи в Latvijas avīze, которые сообщают о моей связи со Шлесерсом и еще какими-то олигархами. Абсолютно отрицаю спекуляции такого вида. Я лично не знаком со Шлесерсом, я не встречался с ним и не знаю лично и других олигархов, не создаю никаких отношений".
Все министры KPV LV считают, что правительство Кришьяниса Кариньша, которому на этой неделе исполнился год, работало хорошо, и обвинения Кайминьша, в том числе и о возможном влиянии Айнара Шлесерса и Айвара Лембергса на партию, не обоснованы.
Это утверждает и глава Минблага Рамона Петравича: "Ну если господин Кайминьш так утверждает, что у кого-то есть контакты или связи, то однозначно только он на эти вопросы может ответить. Но я не слышала, чтобы у нашей партии вообще когда-либо были связи или контакты с олигархами".
Из 16 депутатов во фракции KPV LV остались десять. Запланирована и смена названия партия. Понятно ли самим членам партии, чем на самом деле является KPV LV? Да - это больше не будет партией одного или нескольких лидеров, утверждает второй сопредседатель Закатистов, который сформулировал ядро ценности партии: "Нас интересует экономия; нас интересует безопасность в различных ее аспектах; и ясное будущее для жителей Латвии. Это наше ядро. Если мы думаем научными словами, то мы фискально консервативны".
Партия планирует шире развернуть свою деятельность в регионах, где несколько потенциальных членов уже ожидают окончательного отделения от Кайминьша, рассказал Эрик Пуценс, выполняющий обязанности заместителя Закатистова во фракции: "Мы уже ездили по Латвии и говорили с депутатами краевых дум. У нас есть люди, которые сказали, что готовы присоединиться и ждут этого шага. И мы этот шаг сделаем, и у нас действительно будут и новый люди из регионов, которые уже сейчас являются депутатами краевых дум. Они присоединятся к нам, и мы пойдем вперед новой волной, и она будет основана на этих регионах".
В свою очередь Кайминьш отметил, что вне зависимости от действий бывшей фракции они с Блумбергом продолжат поддерживать коалицию.
В свою очередь премьеру Кришьянису Кариньшу следовало бы дальнейшее сотрудничество с KPV LV очень тщательно оценить, считает сопредседатель партии:
"Я думаю, что партнерам по сотрудничеству тоже стоит прислушаться, и я думаю, что это, возможно, для них не новая информация. Я думаю, и премьеру стоит прислушаться и понять, стоит ли это стабильности правительства".
Чтобы партия приняла решение о прекращении деятельности, на собрании членов за это должны проголосовать более двух третей присутствующих. Сколько человек может эту идею поддержать, Кайминьш прогнозировать отказался.