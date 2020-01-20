Кайминьш хочет самоликвидации KPV LV; он призовет к этому однопартийцев

Как сказал в интервью передаче Krustpunktā Латвийского радио Кайминьш, от самоликвидации партии выиграют все.

Он допустил, что на конгрессе уже точно придуманы несколько сценариев, которые планируют люди, пытающиеся перенять власть, однако решение принимают члены по партии. Поэтому он призвал тех членов по партии, "которые думают так же как и я, самоликвидироваться, принять решение о самоликвидации партии".

Кайминьш признал, что его ошибкой при создании партии был недостаточно строгий фильтр членов, в результате чего "в нее попали люди, которые кардинально изменились, и они не сказали, что изменились".

Кайминьш считает, что главная установка - не сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян, однако нынешнее направление свидетельствует, что у него и отдельных лидеров партии отличается видение того, что партия должна делать, "не может быть так, что партия пытается реализовать интересы индивидуальных лиц".

Увидев примерно 330 000 евро, которые перечислили партии из гобсюжета, первой мыслью Кайминьша было перечислить их обратно, так как упомянутую сумму можно потратить более целесообразно.

Напомним, 8 января парламентская фракция KPV LV решила исключить из своего состава двух депутатов Сейма - Кайминьша и Алдиса Блумбергса.