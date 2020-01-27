SIPRI: Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений

Чтобы дать оценку объемам военно-промышленного комплекса Китая, исследователи проанализировали финансовые показатели четырех китайских компаний, которые занимаются выпуском оружия. Ранее SIPRI не включал китайские компании в свой рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений, так как до этого было сложно судить об их потенциале. Однако после выхода на биржу некоторые большие компании обнародовали отчетность.

В SIPRI отметили, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся в настоящее время, то все четыре китайских компании попали бы в список, учитывая, что три из них — в первую десятку.