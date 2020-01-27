SIPRI: Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений

Китай теперь вторая страна мира по производству вооружений после США. Об этом говорится в докладе (.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет "Медуза".
Чтобы дать оценку объемам военно-промышленного комплекса Китая, исследователи проанализировали финансовые показатели четырех китайских компаний, которые занимаются выпуском оружия. Ранее SIPRI не включал китайские компании в свой рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений, так как до этого было сложно судить об их потенциале. Однако после выхода на биржу некоторые большие компании обнародовали отчетность.
В SIPRI отметили, что в 2017 году в топ-20 производителей оружия входили 11 американских, шесть европейских и три российских компании. Если бы рейтинг составлялся в настоящее время, то все четыре китайских компании попали бы в список, учитывая, что три из них — в первую десятку.
Совокупный объем продаж вооружений четырех китайских производителей в 2017 году достиг 54,1 миллиарда долларов. Это на 16,4 миллиарда долларов больше, чем продажи десяти самых крупных военно-промышленных компаний России в 2017 году. В SIPRI предполагают, что китайские компании могут занижать свои показатели.