Форум памяти Холокоста или политическая биржа?

И может ли Израиль всерьез считать союзником государство, чей лидер принимает в Кремле ХАМАС, шлет в Иран не только соболезнования, но и венки на свежую могилу Касема Сулеймани, а в Сирии взаимно координирует свои действия с "Хезболлой"? Конечно же, не может. И не считает. Но в Сирии у Израиля с РФ своя взаимная координация. Срывов в которой он себе определенно не желает. А разве конфликт с Израилем нужен кому-то в Кремле?

Отбросив хоть и сопутствующие, но все же параллельные сюжеты - вроде вероятного освобождения Наамы Иссахар в обмен на передачу РФ прав собственности на Александровское подворье в Иерусалиме (с чем, кстати, много неясностей, так как юридическая история этой собственности крайне запутана), и взвесив главное,

нетрудно подытожить, что Кремлю от Иерусалима нужно все же значительно больше, чем Иерусалиму от Кремля.

Во-первых (и в-главных) потому, что единственный путь кремлевского жильца в тот клуб, откуда его изгнали, но куда он по-прежнему рвется попасть, лежит через Иерусалим.

Но не только поэтому. В канун нового года израильская экономика преподнесла Кремлю не самый приятный сюрприз. 31 декабря состоялась пробная подача природного газа из обнаруженного несколько лет назад близ ливанской границы месторождения, названного Левиафан. Поскольку месторождение оказалось довольно богатым, уже в 2018 году консорциум Noble Energy подписал экспортные контракты с Египтом и Иорданией. И первая поставка газа в Египет произошла не далее как 16 января.

Почему это должно беспокоить Кремль? Да потому, что следующим покупателем израильского газа, вероятнее всего, станет ЕС.

По Израилю уже гуляет едкая шутка, что именно этим газом - а вовсе не "Циклоном", применявшимся в нацистских лагерях уничтожения - был более всего озабочен российский президент, готовясь к речи в Яд ва-Шем.

В том, что Путин приехал в очередной раз торговаться с Нетаньяху - и заодно эффектно (разумеется, в его понимании) выступить перед Пенсом, Макроном, принцем Чарьзом, и прочими, - в Израиле с самого начала не сомневался никто.

Однако место, где это происходило, как и повод, по которому Путина пригласили - и не могли не пригласить, раз уж РФ правопреемница одной из держав-победительниц во Второй Мировой войне, - любой нормальный человек едва ли счел бы уместными для политических торгов. Мало кто в Израиле 23 января не ощутил острого стыда.

"У меня нет вопросов к Путину, - сказал в том же интервью Радио Свобода Эмиль Шлеймович, - нет их и к Нетаньяху. У меня вопрос к президенту Ривлину".