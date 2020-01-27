Форум памяти Холокоста или политическая биржа?

Реакция мировых, и особенно израильских медиа на импровизированный саммит в Иерусалиме 23 января под вывеской V Всемирного форума памяти Холокоста была в целом негативной. Дело даже не в подтвердившихся слухах, что событие спонсировал близкий Кремлю олигарх, - дело главным образом в том, что память о еврейских жертвах нацизма - официальный повод встречи в Иерусалиме европейских, североамериканских и израильских лидеров - фактически оказалась отодвинутой на второй план.
Политическая инструментализация Холокоста не имеет ничего общего с исторической правдой. И не делает чести еврейскому государству.
Кажется, ни у кого и никогда прежде репутация исследовательского центра и музея Катастрофы Яд ва-Шем - официального устроителя форума - не вызывала сомнений. После 23 января эти сомнения появились.
Строго говоря, они появились уже накануне - едва израильские медиа огласили список приглашенных.
Выяснилось, что переживших Холокост среди 800 "избранных" было всего 30. И это в стране, где живых свидетелей Катастрофы, по данным конца прошлого года, не менее 212.000!
Довод официального спикера Яд ва-Шем, что-де "невозможно пригласить всех", вызвал у израильтян саркастический смех: одних только глав государств и представителей правящих королевских династий набралось 45!
Спору нет: невероятный успех дипломатии, такого обилия VIP разом Иерусалим не видел никогда... но ведь львиная доля приглашений пришлась на госчиновников, на министров - своих и зарубежных, и прочих им подобных лиц. Уместно ли - учитывая характер события - такое преобладание "свадебных генералов"? Ведь свидетелей Катастрофы с каждым годом становится все меньше.
Под давлением общественного мнения несколько израильских министров уступили им свои приглашения. Но это не сильно помогло. Критика продолжалась со всех сторон. И не стихает до сих пор.
Влиятельное леволиберальное издание Haaretz опубликовало серию текстов, не оставивших от форума мокрого места. Едва ли самым убедительным материалом стала радиотрансляция "круглого стола" с участием историков и журналистов под заголовком "Похищение Холокоста во имя Путина, политики и власти".
Не во всем соглашаясь с редакционной точкой зрения Haaretz, в главных аспектах либеральная израильская пресса оказалась вполне солидарной. Они таковы:
1. Форум, официально организованный Яд ва-Шем, на деле стал политическим банкетом спонсора события, президента Еврейского конгресса Европы (EJC) миллиардера Моше Кантора. Олигарх из путинского окружения, Кантор также отвечает за "проработку еврейского направления" кремлевской внешней политики. Ясно, что все это нужно Путину, но нужно ли оно Израилю? И причем здесь память о Холокосте?
2. Фактически не оспорив путинской "альтернативной" наррации, Форум не только оказался совершенно бесполезным для Израиля, но определенно навредил политическому и моральному имиджу еврейского государства;
3. Тема Холокоста, в угоду требованиям текущей realpolitik (речь прежде всего о вынужденном израильско-российском военном партнерстве в Сирии) превращенная в инструмент, не имеет ничего общего с исторической правдой. Соответственно и репутация Яд ва-Шем, до последних дней весьма уважаемой в мировом научном сообществе организации, теперь оказалась под ударом.
На последнем пункте остановлюсь подробнее. Скрипты всех официальных выступлений, звучавших 23 января, согласно процедуре, были представлены загодя на утверждение.
Как могло случиться, что эксперты Яд ва-Шем, обычно чрезвычайно бдительные, пропустили путинское заверение, что-де
"из шести миллионов евреев, погибших в Катастрофе, 40% составляли советские граждане"?!
Явились эти слова импровизацией последней минуты, или нет, несущественно: они попали во все медийные ресурсы, целиком или частично путинскую речь опубликовавшие. И президента РФ они не оскандалили ни в коей мере, ведь уровень его исторической осведомленности общеизвестен. Они оскандалили Яд ва-Шем.
Поведав о жертвах Холокоста в Литве и Украине; не позабыв и о 77.000 наших сограждан, Путин, как и следовало ожидать, даже не заикнулся о ста тысячах евреев, погибших в оккупированной части РСФСР.
Но итоговая цифра - все равно сорок процентов! Меньше ведь просто несолидно. Вот такая политбухгалтерия.
На фоне дружного смеха сквозь слезы историков Старого и Нового света профессор Тель-Авивского университета Хави Дрейфус сделала осторожное предположение, что "эту цифру, возможно, следует рассматривать как часть продолжающейся российско-польской "войны памяти".
А директор мемориального музея Аушвиц-Биркенау Петр Цывиньски махнул рукой в безнадежности. "Это все настолько вызывающе и незрело, - сказал он корреспонденту The Times of Israel, - что у меня просто не находится слов, чтобы комментировать".
"Непонятно, что от этого (события - авт.) получает Израиль, - считает редактор газеты Детали Эмиль Шлеймович, - и непонятно, что от него получат пережившие Холокост люди, которым от всех этих форумов, как в общем-то и израильским политикам, никакого толку... Если бы Израиль на самом деле хотел провести крупный форум, посвященный Холокосту... , ему для этого не нужен был бы ни Моше Кантор, ни Вячеслав Мирилашвили, ни прочие частные спонсоры. У нас мероприятия такого уровня в состоянии провести любая общенациональная газета".
Хотя последняя фраза уважаемого редактора явно из разряда "сильно сказанных", по существу он совершенно прав.
У Израиля не было никакой заметной нужды в организации столь пафосной трибуны для президента РФ.
Как не было никакой необходимости создавать впечатление, что в Иерусалиме (и тем более - в Яд ва-Шем) проводится очередной проплаченный "путинг". А именно так расценили форум многие в мире. И, в частности, в странах ЦВЕ, у которых вообще-то отношения с Израилем значительно более теплые, чем у "старой" Европы.
И нельзя сказать, что в израильском официозе никто этого не понимает. Национальные медиа довольно долго обсуждали искреннюю досаду премьера Нетаньяху, вызванную отказом президента Польши принять участие в иерусалимской встрече.
Но что толку Анджею Дуде приезжать, если возможность выступить заведомо исключена? Путина, что ли, слушать?
В конце концов, Освенцим/Аушвиц находится на польской земле, и 27 января, в день 75-летия освобождения его узников, мемориальная церемония состоится и там. Без постыдного и нелепого затыкания ртов лидерам так называемых "малых" стран.
Точно также рассудил и президент Литвы Гинтанас Науседа, предпочтя посетить Освенцим. А вместо президента Латвии - разумеется, тоже получившего приглашение от Яд ва-Шем - в Иерусалим слетала спикер Сейма Инара Мурниеце.
Заинтересован ли Израиль в осложнениях отношений с восточноевропейскими странами - притом, что с западноевропейскими эти отношения - сколько бы слов покаяния ни произнес в Иерусалиме президент ФРГ Штайнмайер - очень непростые?
И может ли Израиль всерьез считать союзником государство, чей лидер принимает в Кремле ХАМАС, шлет в Иран не только соболезнования, но и венки на свежую могилу Касема Сулеймани, а в Сирии взаимно координирует свои действия с "Хезболлой"? Конечно же, не может. И не считает. Но в Сирии у Израиля с РФ своя взаимная координация. Срывов в которой он себе определенно не желает. А разве конфликт с Израилем нужен кому-то в Кремле?
Отбросив хоть и сопутствующие, но все же параллельные сюжеты - вроде вероятного освобождения Наамы Иссахар в обмен на передачу РФ прав собственности на Александровское подворье в Иерусалиме (с чем, кстати, много неясностей, так как юридическая история этой собственности крайне запутана), и взвесив главное,
нетрудно подытожить, что Кремлю от Иерусалима нужно все же значительно больше, чем Иерусалиму от Кремля.
Во-первых (и в-главных) потому, что единственный путь кремлевского жильца в тот клуб, откуда его изгнали, но куда он по-прежнему рвется попасть, лежит через Иерусалим.
Но не только поэтому. В канун нового года израильская экономика преподнесла Кремлю не самый приятный сюрприз. 31 декабря состоялась пробная подача природного газа из обнаруженного несколько лет назад близ ливанской границы месторождения, названного Левиафан. Поскольку месторождение оказалось довольно богатым, уже в 2018 году консорциум Noble Energy подписал экспортные контракты с Египтом и Иорданией. И первая поставка газа в Египет произошла не далее как 16 января.
Почему это должно беспокоить Кремль? Да потому, что следующим покупателем израильского газа, вероятнее всего, станет ЕС.
По Израилю уже гуляет едкая шутка, что именно этим газом - а вовсе не "Циклоном", применявшимся в нацистских лагерях уничтожения - был более всего озабочен российский президент, готовясь к речи в Яд ва-Шем.
В том, что Путин приехал в очередной раз торговаться с Нетаньяху - и заодно эффектно (разумеется, в его понимании) выступить перед Пенсом, Макроном, принцем Чарьзом, и прочими, - в Израиле с самого начала не сомневался никто.
Однако место, где это происходило, как и повод, по которому Путина пригласили - и не могли не пригласить, раз уж РФ правопреемница одной из держав-победительниц во Второй Мировой войне, - любой нормальный человек едва ли счел бы уместными для политических торгов. Мало кто в Израиле 23 января не ощутил острого стыда.
"У меня нет вопросов к Путину, - сказал в том же интервью Радио Свобода Эмиль Шлеймович, - нет их и к Нетаньяху. У меня вопрос к президенту Ривлину".
Боюсь, не у него одного.