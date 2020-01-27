Учителя за год: дан старт новой педагогической учебной программе

Те, кто уже имеет высшее образование и хотели бы получить квалификацию преподавателя в течение года, могут подать заявку на новую программу подготовки учителей.

Однако вероятно, что не все заинтересованные лица будут приняты для прохождения обучения - Министерство образования и науки (МОН) надеется, что на участие в программе будет большой конкурс, который выдержат только самые лучшие и мотивированные специалисты.

Подавать заявления на участие в программе были приглашены представители различных отраслей, однако МОН надеется, что с новой программой в школы придет больше т.н. STEM-преподавателей, специализирующихся на естествознании, математике и технологиях.