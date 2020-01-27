Пн, 27.01.2020
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Учителя за год: дан старт новой педагогической учебной программе

Учитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Дан старт новой современной педагогической учебной программе, процесс обучения по которой занимает только год, пишет Latvijas Avīze.

Те, кто уже имеет высшее образование и хотели бы получить квалификацию преподавателя в течение года, могут подать заявку на новую программу подготовки учителей.

Однако вероятно, что не все заинтересованные лица будут приняты для прохождения обучения - Министерство образования и науки (МОН) надеется, что на участие в программе будет большой конкурс, который выдержат только самые лучшие и мотивированные специалисты.

Подавать заявления на участие в программе были приглашены представители различных отраслей, однако МОН надеется, что с новой программой в школы придет больше т.н. STEM-преподавателей, специализирующихся на естествознании, математике и технологиях.

В начале 2019/2020 учебного года в Латвии насчитывалось около 740 вакансий в сфере образования, из которых около 500 были вакансиями на полную ставку. 

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