Первый случай китайского коронавируса подтвержден в Германии и Канаде

"Мужчина в округе Штарнберг инфицирован новым коронавирусом", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Баварии, добавив, что пациент находится под наблюдением в изоляторе.

Более подробную информацию о том, как он заразился, министерство не предоставило, однако проинформировало, что пациент находится в "медицински хорошем состоянии".

Напомним, Франция стала первым европейским государством, которого коснулась вспышка этого коронавируса - там зарегистрированы три случая инфекции.

Все три заболевших жителя Франции недавно посещали Китай и помещены в изолятор.

Германия порекомендовала своим гражданам избегать поездок в Китай, а также рассматривает возможность эвакуации своих граждан из эпицентра вспышки вируса - города Ухань провинции Хубэй.

В Канаде подтвержден первый случай коронавируса

Пациент, у которого констатирован коронавирус в Канаде, - мужчина в возрасте 50-60 лет, который 22 января прибыл в Торонто из города Ухань.

Пациент лечится в больнице Торонто, он находится в изоляторе.

Предположительно, вирусом заразилась и супруга пациента, которая путешествовала вместе с ним. Случай женщины рассматривается как "возможный", пока не получено окончательного подтверждения от лаборатории в Виннипеге.

Всего в Канаде наблюдаются 20 человек.

На вторник, 28 января, число смертей, вызванных новым китайским вирусом, достигло уже 106.

В городе Ухань с четверга, 23 января, введен карантин. Принято решение срочно построить еще 2 больницы на 1000 мест. Теперь правительство Китая отрезало от внешнего мира и другие города в провинции Хубэй.