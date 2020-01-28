Первый случай китайского коронавируса подтвержден в Германии и Канаде

Учреждения здравоохранения Баварии (Германия) в понедельник, 27 января, подтвердили в стране первый случай смертельного китайского коронавируса. Подтверждение получил и первый случай коронавируса в Канаде, рассказали должностные лица государства.
"Мужчина в округе Штарнберг инфицирован новым коронавирусом", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Баварии, добавив, что пациент находится под наблюдением в изоляторе.
Более подробную информацию о том, как он заразился, министерство не предоставило, однако проинформировало, что пациент находится в "медицински хорошем состоянии".
Напомним, Франция стала первым европейским государством, которого коснулась вспышка этого коронавируса - там зарегистрированы три случая инфекции.
Все три заболевших жителя Франции недавно посещали Китай и помещены в изолятор.
Германия порекомендовала своим гражданам избегать поездок в Китай, а также рассматривает возможность эвакуации своих граждан из эпицентра вспышки вируса - города Ухань провинции Хубэй.
В Канаде подтвержден первый случай коронавируса
Пациент, у которого констатирован коронавирус в Канаде, - мужчина в возрасте 50-60 лет, который 22 января прибыл в Торонто из города Ухань.
Пациент лечится в больнице Торонто, он находится в изоляторе.
Предположительно, вирусом заразилась и супруга пациента, которая путешествовала вместе с ним. Случай женщины рассматривается как "возможный", пока не получено окончательного подтверждения от лаборатории в Виннипеге.
Всего в Канаде наблюдаются 20 человек.
На вторник, 28 января, число смертей, вызванных новым китайским вирусом, достигло уже 106.
В городе Ухань с четверга, 23 января, введен карантин. Принято решение срочно построить еще 2 больницы на 1000 мест. Теперь правительство Китая отрезало от внешнего мира и другие города в провинции Хубэй.
Галерея: Эпицентр коронавируса - город Ухань