Только туфли и шляпа! 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной

На одной из фотографий 49-летняя Черная Пантера позирует абсолютно голой, стоя боком к камере. Из "одежды" на ней только бежевые замшевые туфли на высоком каблуке массивная шляпа из черного тюля с длинными лентами.

Другие кадры из фотосессии Наоми для Vivienne Westwood более сдержанны - на них модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда.