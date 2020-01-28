Только туфли и шляпа! 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной
Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в фотосессии для модного бренда Vivienne Westwood. Снимки появились на портале Dazed.
На одной из фотографий 49-летняя Черная Пантера позирует абсолютно голой, стоя боком к камере. Из "одежды" на ней только бежевые замшевые туфли на высоком каблуке массивная шляпа из черного тюля с длинными лентами.
Другие кадры из фотосессии Наоми для Vivienne Westwood более сдержанны - на них модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда.
В съемке также приняла участие и сама дизайнер одноименной марки Вивьен Вествуд. Автором выступил немецкий модный фотограф Юрген Теллер, который работал также с такими известными брендами, как Saint Laurent, Louis Vuitton и Mark Jacobs.