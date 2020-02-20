Она открывала "Новую волну" и запускала Playboy с Троицким. Этот голос в Латвии знают все

Она - обаятельна, красива и невероятно талантлива. По природе - актриса, а вы наверняка хоть раз слышали её голос. Знакомьтесь, Светлана Делле!

Если спросить саму Свету о том, кто она, то ответ будет однозначен - актриса. Наша героиня училась в ГИТИСе, но учёбу не закончила, что не помешало ей играть в театрах Риги ряд ролей, среди которых Элли ("Волшебник Изумрудного города"), Принцесса ("Тень") и Анника ("Пеппи Длинныйчулок"). Её лицо бывало на обложках латвийских изданий, она была ведущей программ на телевидении, а в дальнейшем за ней закрепились профессии радио- и телеведущей.

Света в роли Лисы на сцене театра ОСА ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Бывало и так, что её узнавали на улицах:

"Да. У меня это было, когда была "медсестрой" на LTV7. Узнавали в городе, у юриста... Один раз села в такси, и водитель узнал по голосу. Даже недавно был случай - "по голосу вас знаю!" - сказала женщина.

В роли Принцессы в спектакле "Тень" ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Но говоря о своём звёздном часе, Света вспоминает другое:

"Знаешь, когда я была звездой? Когда Maxima выбрала меня своим лицом! Лет 10 назад каких. Я "висела" на каждом углу: в каждой газете, что бросали в почтовый ящик, над мостами, была в каждой Maxima. Ко мне даже обращались депутаты - давай к нам в партию, потому что ты раскручена! Твоё лицо уже везде. Покажи один раз - и все знают... Вроде Maxima, а по всему городу..." - улыбается Света.

На странице одного из журналов ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Как всё начиналось

В 90-х Света отправилась учиться на визажиста в юрмальский салон Skaistums.

"Вот именно там мне предложили преподавать, там начали происходить чудеса", - рассказывает наша собеседница.

Некоторое время спустя Света попала в "первую школу моделей в Латвии - Веры Курочкиной".

"Вскоре туда приехала телевизионная команда "КС видео". Они приехали снимать о продукте Londa. Хозяйка салона привезла этот бренд, и так как я ей нравилась, она предложила мне стать ведущей программы - лицом Londa и салона Skaistums", - рассказывает Света. Спустя время режиссёр существовавшей в то время программы "ОК" Виктор Клеменьтьев предложил Свете стать ведущей программы "Доброе утро, Рига!".

"Я была автором этих программ, а режиссировал и снимал их Виктор. Мы сами придумывали сюжеты, были одними из первых авторских программ. О нас писали в газетах, смотрели", - вскоре у творческого дуэта, как мило это называет сама Света, "случилась любовь" и родилась дочь, Катя.

ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

О том, что Света не закончила учёбу, она жалеет, но во всём видит свои плюсы:

"Теперь я другая, но могу миру дать уже что-то сегодняшнее. Уже не собираюсь упускать эти возможности. Открыта по сей день. Отменяю все старости, себя как жертву!".

В один момент Света и Виктор прочитали, что в театр Jaunatnes набирают актёров. На просмотре её сразу же утвердили на роль Анники (Пеппи Длинныйчулок). Так Света и попала в труппу профессиональных актёров.

От Анники к голосу Playboy

Во время работы над спектаклями Света познакомилась с актёром Пашеком Митте. Ребята сдружились:

"Он работал на радио 102.7. Я один раз его послушала, мне понравилась радиостанция, голоса. Сказала - хочу работать на этом радио! И забыла. Павлик мне рассказывает, что нужна ведущая на программу Playboy. Эту программу предложил Артемий Троицкий, основатель русской версии журнала Playboy. Павлик Митте был мужским голосом, искали женский", - Света пришла на прослушивание, и её тут же взяли.

Ведущая в образе Мэрилин Монро на радиовечеринке ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

"Стала автором программы. Ко мне приходили мужчины, очень известные в нашем городе. Ведь playboy - это мужчина, который получает от жизни удовольствие, что бы он ни делал. Практически каждый мужчина имеет своё хобби. Вот таких разных мужчин и приглашала. Один расскажет об этом, другой - об этом... Я вела Playboy на протяжении пяти лет. Мне даже говорили, что её [программу. - Прим. ред.] создают москвичи, но нет - создавала я, одна. Артемия Троицкого подключала, чтобы был участником. Плюс были разные рубрики, их покупали. Всё время было что-то интересное, и даже материально эта программа хорошо себя чувствовала. Она кормила даже радио в один момент", - вспоминает Света.

ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Параллельно - ещё за полгода до выхода фильма с таким названием - уже радиоведущая создала программу "Пятый элемент".

Светлана Делле и Михаил Задорнов для журнала "Аюрведа". Санкт-Петербург ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

"Название придумал папа Кати. "Пятый элемент" - это было о том, чего мы не можем нащупать. Например, мы могли поговорить о запахах, пригласить мастера по запахам. Или сновидца, толкование снов... Только тогда набирала популярность йога. Тогда ещё было то время, когда ты получал информацию просто от людей", - рассказала Света, отметив, что тогда Интернет ещё не был так развит.

Об упущенных шансах

Как рассказывает Света, Троицкий звал её сняться в журнале Playboy, однако ведущая отказалась, о чём, по её признанию, жалеет.

"Мы с Артемием Троицким устроили конкурс. Победительнице обещали фото на обложке журнала. И вот в один момент Артемий сказал, что хочет, чтобы я была на обложке. Мол, я - основатель журнала - отдаю приз тебе. Мне настолько было неудобно, что мы объявляли с радиостанций, что выиграет девочка, а я некрасиво поступлю... Для меня это было неэтично. (...) Но я жалею. Это была бы мгновенная популярность. Мне Троицкий гарантировал. Потом даже звонил и настаивал..."

Света, говоря о подобных случаях, отмечает, что упустила много возможностей и предложений.

"Как-то жизнь меня уводила, то ли не хватало смелости, то ли от чего-то сберегли - я пока что это не расшифровала", - признаётся Света. Но артисткой она была всегда:

"Лет 18 назад примерно мне Рената Литвинова, когда я брала интервью, сказала:

Вот я с тобой разговариваю и понимаю, что ты звезда, хотя ты просто берёшь интервью. Почему ты не пользуешься своим талантом?

А я ей сказала, что не знаю, как. Мне нужен какой-то закрепляющий фактор".

Zelta Zivtiņa

Помните те времена, когда именно Zelta Zivtiņa была самым популярным подключением? А тот голос, который сообщал вам остаток на счёте или что абонент недоступен? И это Света! Самое важное - те, у кого до сих пор это подключение, слышат именно её голос и по сей день.

Сама же "Золотая рыбка" вспомнила забавный случай, когда её родной брат решил, что сестра подшучивает над ним, спрашивая, как она появляется во время звонков. Бывали и другие забавные случаи:

"А ты не можешь мне по блату не говорить, что у меня кончились деньги на счёте, а сказать, что они есть, и перекинуть?" - вспоминает с улыбкой наша героиня.

Ведущая на LTV7 ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Медсестра

"Это был проект Русского вещания LTV7. (...) Меня утвердили на роль медсестры. Мне Наталья Янсоне сшила костюм - шапочку и халатик. Потом, чтобы поменять мой костюм, мне его сшила дизайнер Стелла Гайле. Сначала был зелёненький, потом беленький", - вспоминает Света.

Поначалу программу просто записывали, был арендован медицинский музей, старая аптека. На фоне этих колбочек и красивых декораций записывали программу.

"Ездили снимали сюжет. Снимала тоже я. Монтировала с определённым человеком. Сценарии тоже писала я. Помимо этого, я ещё на радио работала - семья меня практически не видела. Программа размером в 40 минут выходила по три раза в неделю. Это очень много.

Не видела вообще ничего, кроме студии, съёмки и микрофона.

Потом стало легче. На сюжеты пришли дополнительные корреспонденты, а я выходила в прямой эфир. Ко мне на LTV уже приходил гость. Мы общались, а потом я говорила - посмотрим сюжет!" - вспоминает Света. Со временем программа закрылась.

Снегурочка

Света выступает в качестве Снегурочки уже более 20 лет! Как сама говорит - никто не отпускает. Но и признаётся:

"Для меня Новый год - праздник, который я дарю. Тогда я испытываю наслаждение".

ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Каждый Новый год дочка [которой уже 25 лет. - Прим. ред.] проводила без мамы. Однако нашей героине весьма удачно удавалось сохранить сказку ребёнку. Как?

"Она видит, что мама и дед Мороз - люди, которые переодеваются. Но она думала, что мама превращается. Тем более на самом деле у меня в декабре всегда холодные руки. И когда дети сомневались в подлинности, я снимала перчатку и говорила - потрогай.

Когда Катя подросла, она уже понимала, что вряд ли мы превращаемся - мама просто надевает костюм. Ей 7-8 лет, вроде ещё в чудо веришь, а вроде уже и нет..." - вспоминает Снегурочка.

Чтобы продлить чудо дочке, мама договаривалась со знакомыми артистами, а также с настоящим Санта-Клаусом. Один раз Санта не мог приехать, и маме пришлось быть изобретательнее - договориться с его гномами.

"Я ничего Кате не говорила, и тут кто-то в дверь звонит. Она подходит и так [изображает удивленный взгляд. - Прим. ред.] - гномы... Я говорю - ну так открывай! Стоит и смотрит на подарок, и робко так - спасибо. Гномы говорят, что вот у Санты много дел, он не смог приехать, но передаёт подарок, а она верит! Тем более то, что она хотела!" - с улыбкой делится Света.

Хотя в один из самых главных праздников в году дочка не всегда была с мамой, Света умело компенсировала это.

"Новая волна"

Где-то мамы не хватало, но с другой стороны - мама давала очень насыщенную жизнь.

"Новая волна": с певицей Ингрид ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

"Я открывала "Новую волну" - мой голос! Приветствовала всех зрителей в зале и объявляла, что "Новая волна" открыта. Я и на тот момент Апельсин, а сейчас - Доминик Джокер". Это была первая "Новая волна". Там Света работала и журналистом, делая репортажи, а дочь всегда была с ней.

"Новая волна": интервью с Григорием Лепсом ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

С участниками и гостями "Новой волны" ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

"Все видели, как она росла. Каждый год кто-то говорил мне, как она выросла: Игорь Крутой, Ревзин, Александр Румянцев, Полина Гагарина, Евгений Орлов! Для неё "Новая волна" была частью жизни".

"Новая волна": Катя с Ксенией Собчак ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Светлана с Михаилом Задорновым ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Что сейчас?

В настоящее время Света преподаёт уроки голоса:

"Из человека достаю его собственный голос. Потому что очень многие люди не говорят своими голосами - они либо давят на щитовидку, либо на челюсть, или стресс/комплекс с детства. Я даю человеку возможность открыть свой собственный голос. Провожу диагностику, почему он такой. Человек освобождает свой голос из заперти". Пока актриса проводит такие занятия индивидуально, но в планах уже скоро начать записывать "онлайн-уроки".

ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Света имеет опыт работы на нескольких радиостанциях: "Русское ретро" [сейчас - ru.fm. - Прим. ред.], "Авторадио" и Mix.fm. В списке и ряд работ на телевидении.

"Я сейчас открыта к новым предложениям, очень люблю микрофон.

У меня много моих поклонников и аудитория, которые мне до сих пор пишут, ждут и скучают. Для меня это очень важно.

ФОТО: Из личного архива Светланы Делле

Хотела бы, чтобы у меня было своё собственное радио. Разбираюсь в нём как рыба в воде. Я знаю, как наладить, кого брать, чтобы оно стало номер один!", - рассказывает Света о своих планах и желаниях, добавляя, что ещё и очень хочет сняться в кино.

К слову, радиоведущая вспомнила, как десять лет назад подписала контракт с РЕН ТВ:

"Но был кризис, пересменка владельцев, и тогда поменялась концепция канала. Моя программа лежит в столе, но я хотела бы её реализовать... У меня есть нереализованные, но ещё живущие во мне идеи!".