Латвийцы в зарубежных конфликтах. Много ли их?

Служба национальной безопасности (СГБ) до сегодняшнего дня возбудила четыре уголовных дела за незаконное участие в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке, а также за вступление в террористическую организацию ИГИЛ.
Один человек был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения и двум годам условно за участие в преступлениях против человечности и мира.
Два человека были объявлены в международный розыск.
Согласно СГБ, деятельность латвийской мусульманской общины носит внутренний характер. Служба госбезопасности не определила ее прямого влияния на ситуацию с безопасностью в Латвии. Данные общины не влияют на процессы радикализации в обществе.
Информация, доступная СГБ, не указывает на возможное изменение этих тенденций в ближайшем будущем.
Служба госбезопасности располагает информацией о незаконном участии более десяти человек в вооруженном конфликте на востоке Украины. Еще одному человеку предстоит пройти судебный процесс, в то время как другие находятся под следствием.
В интересах следствия, СГБ воздерживается от дальнейших комментариев.
Мартиньш Гринбергс
В свое время Рижский окружной суд приговорил Гринбергса к десяти годам и трем месяцам тюремного заключения. Это решение районного суда отменило решение суда первой инстанции, по которому Гринбергс был оправдан за участие в преступной организации и за преступления против человечности или военные преступления, но был признан виновным и приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Затем Гринбергса приговорили к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.
Прокурор в суде первой инстанции просил осудить обвиняемого на срок 11 лет лишения свободы. Молодой человек подал апелляцию, протест подала также и прокуратура, несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признал.
После оглашения приговора второй инстанции Гринбергс сказал, что не считает такое решение суда честным, громко заявляя, что приговор является признаком коррупции в государстве и что "настоящие террористы - это государство".
Подсудимый сообщил в последнем слове, что больше не верит исламу и обратился к христианству. Гринбергс отметил, что сам по доброй воле вернулся в Латвию, запросив депортацию от Турции, рискуя своей жизнью.
Он также отметил, что сотрудничает с Финляндией, помогая ей бороться с международным терроризмом.
Обвиняемый призвал сократить срок наказания, заявляя, что в случае освобождения у него будет больше возможностей помочь общественности, рассказав свою историю и напомнив, какая опасность ждет человека, присоединившегося к террористическим организациям.
Гинбергс утверждает, что никогда не стрелял в человека из пистолета и даже не целился в кого-либо.
Прокуратура Рижского окружного суда обвинила молодого человека по двум статьям Уголовного кодекса, а именно, за незаконное участие в вооруженном конфликте, а также за участие в преступлении, совершенном преступной организацией против человечности, мира, и государства, или за военное преступление (срок лишения свободы от 10 до 20 лет или пожизненное заключение).
Ранее прокуратура подтвердила, что обвиняемый действовал в террористической группе ИГИЛ.
Летом прошлого года Полиция безопасности (DP) получила информацию о том, что турецкие власти задержали упомянутого гражданина Латвии. В сентябре было принято решение о его депортации, после чего он был задержан в Латвии.
Латвийское телевидение ранее сообщало, что молодой человек был из Броцени, хорошо владел английским языком, много времени проводил в интернете и во время обучения в 12 классе зарегистрировался на одном из крупнейших мусульманских форумов.
В интервью Латвийскому телевидению молодой человек рассказал, что отправился путешествовать по Сирии, потому что был ошеломлен идеей исламского халифата и "искал правду".
Он намеревался принять участие в формировании Исламского государства в качестве гражданского лица, не участвуя в военных действиях, и хотел помочь местному населению.
Молодой человек утверждал, что, еще находясь в Латвии, он не знал о зверствах террористов, хотя они широко освещались в средствах массовой информации.
Артем Скрипник
В конце прошлого года Департамент по уголовным делам Верховного суда (Сената) оставил без изменения решение Рижского окружного суда, по которому житель Даугавпилса Артем Скрипник был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Представитель Сената Байба Катая, не упоминая имени осужденного, признала, что апелляционный суд проверил полученные в ходе следствия доказательства, оценил их приемлемость и достоверность в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона.
Сенат пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции с нормативными актами и детально исследованными доказательствами обосновал свои выводы, включая вывод о том, что обвиняемый "в составе вооруженного объединения, используя огнестрельное оружие, обучал молодых участников конфликта изготовлению и применению огнестрельного оружия, что считается активным и незаконным вмешательством в вооруженный конфликт, направленном против территориальной целостности другой страны".
Сенат также указал в решении, что у него нет правовых оснований ставить под сомнение законность решения суда апелляционной инстанции об оправдании обвиняемого в соответствии со вторым пунктом статьи 89.1 Уголовного закона, а именно, в руководстве или участии в военных преступлениях, совершенных такой организацией.
Катая объяснила, что суд апелляционной инстанции, оценив и проверив полученные доказательства по делу, согласился с мнением первой инстанции и отклонил мнение прокурора, признав, что на момент вынесения решения суда ни один компетентный международный институт не констатировал и юридически не подтвердил, что хотя бы одна из группировок, вовлеченных в конфликт в Украине, считается преступной.
Уже сообщалось, что в период с февраля 2015 года по конец апреля 2015 года обвиняемый, который не являлся военнослужащим подразделения Латвийских национальных вооруженных сил, находился в Украине в Луганской области в составе вооруженной военной части.
В марте этого года Рижский окружной суд оставил в силе решение Суда Видземского предместья Риги от 4 августа 2017 года об оправдании по второй части статьи 89.1 Уголовного закона, а именно руководству преступной организацией или участию в военных преступлениях, совершенных такой организацией.
В суде Видземского предместья Риги на рассмотрении находится еще одно уголовное дело, в котором Скрипник обвиняется в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Прокуратура, не упоминая имени человека, агентству LETA сообщила, что мужчина обвиняется в попытке незаконно принять участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, а также в попытке вступить в преступную организацию, состоящую как минимум из пяти человек и созданную с целью совершения особо тяжких преступлений против государства.
По информации, предоставленной со стороны обвинения, чтобы реализовать свое намерение и вступить в преступную организацию, в сентябре 2017 года обвиняемый пересек границу между Латвией и Россией, чтобы дальше отправиться на восток Украины. Задуманное обвиняемый не успел реализовать полностью, так как был задержан российскими пограничниками после пересечения границы.