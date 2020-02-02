Латвийцы в зарубежных конфликтах. Много ли их?

Латвийское телевидение ранее сообщало, что молодой человек был из Броцени, хорошо владел английским языком, много времени проводил в интернете и во время обучения в 12 классе зарегистрировался на одном из крупнейших мусульманских форумов.

В интервью Латвийскому телевидению молодой человек рассказал, что отправился путешествовать по Сирии, потому что был ошеломлен идеей исламского халифата и "искал правду".

Он намеревался принять участие в формировании Исламского государства в качестве гражданского лица, не участвуя в военных действиях, и хотел помочь местному населению.

Молодой человек утверждал, что, еще находясь в Латвии, он не знал о зверствах террористов, хотя они широко освещались в средствах массовой информации.

Артем Скрипник

В конце прошлого года Департамент по уголовным делам Верховного суда (Сената) оставил без изменения решение Рижского окружного суда, по которому житель Даугавпилса Артем Скрипник был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Представитель Сената Байба Катая, не упоминая имени осужденного, признала, что апелляционный суд проверил полученные в ходе следствия доказательства, оценил их приемлемость и достоверность в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона.

Сенат пришел к выводу, что суд апелляционной инстанции с нормативными актами и детально исследованными доказательствами обосновал свои выводы, включая вывод о том, что обвиняемый "в составе вооруженного объединения, используя огнестрельное оружие, обучал молодых участников конфликта изготовлению и применению огнестрельного оружия, что считается активным и незаконным вмешательством в вооруженный конфликт, направленном против территориальной целостности другой страны".

Сенат также указал в решении, что у него нет правовых оснований ставить под сомнение законность решения суда апелляционной инстанции об оправдании обвиняемого в соответствии со вторым пунктом статьи 89.1 Уголовного закона, а именно, в руководстве или участии в военных преступлениях, совершенных такой организацией.

Катая объяснила, что суд апелляционной инстанции, оценив и проверив полученные доказательства по делу, согласился с мнением первой инстанции и отклонил мнение прокурора, признав, что на момент вынесения решения суда ни один компетентный международный институт не констатировал и юридически не подтвердил, что хотя бы одна из группировок, вовлеченных в конфликт в Украине, считается преступной.

Уже сообщалось, что в период с февраля 2015 года по конец апреля 2015 года обвиняемый, который не являлся военнослужащим подразделения Латвийских национальных вооруженных сил, находился в Украине в Луганской области в составе вооруженной военной части.

В марте этого года Рижский окружной суд оставил в силе решение Суда Видземского предместья Риги от 4 августа 2017 года об оправдании по второй части статьи 89.1 Уголовного закона, а именно руководству преступной организацией или участию в военных преступлениях, совершенных такой организацией.

В суде Видземского предместья Риги на рассмотрении находится еще одно уголовное дело, в котором Скрипник обвиняется в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Прокуратура, не упоминая имени человека, агентству LETA сообщила, что мужчина обвиняется в попытке незаконно принять участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, а также в попытке вступить в преступную организацию, состоящую как минимум из пяти человек и созданную с целью совершения особо тяжких преступлений против государства.