Беспорядки и столкновения в ответ Трампу

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Палестинцы ответили беспорядками на предложенный Трампом план урегулирования арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке.
- Госсекретарь США Майк Помпео завтра приедет в Киев на фоне скандала с его высказыванием об Украине. О визите политика в интервью нам рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
- Новый коронавирус обогнал по числу заболевших атипичную пневмонию две тысячи второго года. Умерших уже больше 130, заразившихся — около шести тысяч.
- "Подложили наркотики в рюкзак и в квартиру". В Москве по громкому делу журналиста Ивана Голунова задержали пятерых бывших полицейских.
Видео: ГЛАВНОЕ | 29.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.