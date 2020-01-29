"Я уже пятый день сижу в комнате". Латышка рассказала о ситуации в городе Ухань

Сарма Каркле живет в городе Ухань примерно пять лет. Молодая инженер попала туда в связи с учебой - сейчас в Ухане она учится в докторантуре. По ее словам, драматическая ситуация в городе развивалась постепенно. Однако уже в середине декабря пришли новости, что на одном из рыбных рынков появился странный вирус и люди заболели.

Куда больше шума появилось в январе, в двадцатых числах, когда было сообщено о закрытии города и отмене общественного транспорта. Тогда распространилось и много слухов.

Сейчас в городе очень строгие ограничения, перемещаться без маски нельзя. Транспорт разрешен только для медицинских нужд и персонала. И в университете Сармы всем студентам сказали, чтобы они не выходили за пределы общежития.

"Я уже пятый, шестой день сижу в комнате. Уже становится немножко... Нужно все-таки выйти,посмотреть на солнце и пойти обратно. Я планировала в эти каникулы учиться, но сейчас мы все сидим в общежитии и ждем, что произойдет, и читаем новости. Учиться сейчас довольно сложно", - указала Сарма.

По поводу возможного возвращения Сармы домой МИД Латвии связался с ответственными Службами Франции и Великобритании.

Галерея: Эпицентр коронавируса - город Ухань