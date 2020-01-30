SPKC: латвийцы продолжают болеть гриппом

На прошлой неделе случаи смерти от гриппа не зарегистрированы, но, всего в этом сезоне вирус унес 13 жизней.

На прошлой неделе увеличилась интенсивность инфицирования гриппом: с 93,6 случаев (с 13 по 19 января) до 109,6 случаев на 100 000 жителей. Увеличивается это число и в других европейских странах.

SPKC сообщает, что с конца декабря, когда было зарегистрировано 310,5 случаев заболевания на 100 тысяч жителей, заболеваемость сохраняется на уровне 100 случаев на 100 тысяч жителей.

По сравнению со второй неделей этого года, на минувшей - заболеваемость выросла в Даугавпилсе, Екабпилсе, Резекне, Вентспилсе и Риге. Больше 100 случаев на 100 тысяч жителей зарегистрировано в Екабпилсе, Резекне, Юрмале и Лиепае. На прошлой неделе в больницу отправились 78 человек.

В этом году 25% всех госпитализированных были в возрасте до 4 лет, 32% - от пяти до 14 лет. 35% - от 15 до 64 лет. Меньше всего в больницу отправляются жители старше 65 лет - 8%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает: грипп является вирусной инфекцией, которая поражает в основном нос, горло, бронхи и, иногда, легкие.

Обычно болезнь длится около недели.

Ее характерными признаками являются резкое повышение температуры, мышечные и головные боли, сильное недомогание, непродуктивный кашель, боль в горле и ринит.