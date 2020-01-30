Сахалин: сотни рыбаков оказались на отделившейся льдине

В России, на Сахалине, 536 рыбаков оказались на льдине, которая отделилась от берега. Несмотря на то, что это далеко не первый случай за минувшую неделю, рыбаки игнорируют предупреждения властей и выходят на лед.
Спасатели эвакуировали 536 рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины #МЧС #МЧСРоссии #рыбаки #спасение pic.twitter.com/DD9bAleKRl— МЧС России (@MchsRussia) January 29, 2020
Во вторник, 28 января, на Сахалине, в заливе Мордвинова, примерно в двух километрах от берега образовалась семиметровая трещина. На льдине оказались более 500 рыбаков.
Пока рыбаки ждали спасателей, расстояние между берегом и льдиной увеличилось примерно до 200 метров, сообщает агентство AP. Через шесть часов с момента начала спасательной операции, всех доставили на берег, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.
Некоторые рыбаки взяли спасение в свои руки - порядка 60 человек откололи от льдины куски и использовали их как плот, чтобы добраться до берега. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Несмотря на предупреждения властей, за неделю проведено уже три подобные спасательные операции на Сахалине. 22 января на отколовшейся льдине оказались 300 моряков, в воскресенье - 600.