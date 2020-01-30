Сахалин: сотни рыбаков оказались на отделившейся льдине

Во вторник, 28 января, на Сахалине, в заливе Мордвинова, примерно в двух километрах от берега образовалась семиметровая трещина. На льдине оказались более 500 рыбаков.

Пока рыбаки ждали спасателей, расстояние между берегом и льдиной увеличилось примерно до 200 метров, сообщает агентство AP. Через шесть часов с момента начала спасательной операции, всех доставили на берег, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Некоторые рыбаки взяли спасение в свои руки - порядка 60 человек откололи от льдины куски и использовали их как плот, чтобы добраться до берега. Медицинская помощь никому не потребовалась.