Грета Тунберг зарегистрировала свои имя и движение как товарные знаки

"Мое имя и движение #FridaysForFuture постоянно используются в коммерческих целях без какого-либо согласия", - сообщила в Instagram 17-летняя активистка. "Я вам подтверждаю, что мне и другим школьным бастующим абсолютно не интересны товарные знаки. Однако к сожалению это нужно делать!.

Она пожаловалась, что "по-прежнему есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или утверждают, что "представляют" меня, чтобы общаться с широко известными людьми, политиками, СМИ, художниками и т.д.".

Бывали и случаи, когда произведен маркетинг, проданы продукты и собраны деньги "от имени меня и моего движения", пишет Тунберг. "Поэтому я согласилась зарегистрировать свое имя, "Пятницы будущему" как товарные знаки. Это действия, чтобы защитить движение и его действия".

Она также основала бесприбыльный фонд, который будет заниматься финансовой стороной движения, к примеру, авторскими вознаграждениями, пожертвованиями и денежными наградами.

В августе 2018 году Тунберг начала школьную забастовку, каждую неделю протестуя у здания правительства Швеции в Стокгольме. Постепенно ее способ протеста привлекал все больше внимания, побуждая организовывать еженедельные демонстрации "Пятницы будущему" и школьников в других странах.

Девочка стало лицом молодежного движения против бездействия политиков в сфере климата и охраны окружающей среды.