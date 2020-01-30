Следствие считает, что наркотики Голунову подбросили не из-за его статей

В четверг, 30 января, Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников правоохранительных органов, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Они отрицают свою вину и жалуются на давление, сообщает "Дождь".
Как отмечает телеканал, Следственный комитет (СК) России считает, что полицейские сфабриковали дело ради наград и карьеры, а не из-за публикаций Ивана Голунова.
30 января суд арестовал бывших сотрудников на два месяца.
В СИЗО до 29 марта отправили бывших оперативников Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненного Дениса Коновалова, пишет "Медуза".
Бывшим сотрудникам правоохранительных органов предъявили обвинение по трем статьям:
- о превышении должностных полномочий,
- фальсификации доказательств,
- незаконном обороте наркотиков.
В СК считает, что обвиняемые приобрели наркотики, хранили и перевозили их, после чего подбросили в рюкзак и квартиру журналиста Ивана Голунова.
Руководителем преступной группы следователи считают Ляховца, сообщает "Сноб". Сам Ляховец вину не признал и назвал дело "политическим", а арест - давлением на него.
Игорь Ляховец в зале суда. Фото: @MBKhMedia #Ляховец_3001 pic.twitter.com/4fMEPMGjaF— Суды и трансляции. МБХ Медиа (@mbk_media_court) January 30, 2020
Экс-полицейский по фамилии Уметбаев, который, по словам Голунова, дважды ударил его в висок в отделении полиции, стал единственным частично признавшим вину.
На первом допросе он признался, что "нанес пощечину потерпевшему и превысил полномочия", в то же время свою причастность к задержанию журналиста и подбросу наркотиков Уметбаев отрицает.
Как сообщалось ранее, изначально задержание Ивана Голунова связывали с его профессиональной деятельностью — готовящейся публикации о связи московского рынка похоронных услуг с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, следствие считает, что бывшие полицейские хотели улучшить показатели работы, получить повышение по службе и награды.