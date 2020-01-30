Следствие считает, что наркотики Голунову подбросили не из-за его статей

Как отмечает телеканал, Следственный комитет (СК) России считает, что полицейские сфабриковали дело ради наград и карьеры, а не из-за публикаций Ивана Голунова.

30 января суд арестовал бывших сотрудников на два месяца.

В СИЗО до 29 марта отправили бывших оперативников Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненного Дениса Коновалова, пишет "Медуза".

Бывшим сотрудникам правоохранительных органов предъявили обвинение по трем статьям:

о превышении должностных полномочий,

фальсификации доказательств,

незаконном обороте наркотиков.

В СК считает, что обвиняемые приобрели наркотики, хранили и перевозили их, после чего подбросили в рюкзак и квартиру журналиста Ивана Голунова.

Руководителем преступной группы следователи считают Ляховца, сообщает "Сноб". Сам Ляховец вину не признал и назвал дело "политическим", а арест - давлением на него.

Экс-полицейский по фамилии Уметбаев, который, по словам Голунова, дважды ударил его в висок в отделении полиции, стал единственным частично признавшим вину.

На первом допросе он признался, что "нанес пощечину потерпевшему и превысил полномочия", в то же время свою причастность к задержанию журналиста и подбросу наркотиков Уметбаев отрицает.

Как сообщалось ранее, изначально задержание Ивана Голунова связывали с его профессиональной деятельностью — готовящейся публикации о связи московского рынка похоронных услуг с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.