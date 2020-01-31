Вентспилс: мужчину насмерть задавило металлоконструкцией

Пока о трагедии особенных подробностей нет. Близкие погибшего подозревают, что на производстве не соблюдают технику безопасности.

"Они загружали машину, был крупногабаритный груз. Вдруг упала металлическая конструкция, и люди своими силами не смогли его вытащить. Вызвали спасателей, которые освободили... Его отвезли в больницу", - рассказала знакомая погибшего. По ее словам, мужчину пытались реанимировать 35 минут, но безуспешно.

"Скорее всего, техника безопасности не соблюдалась... Возможно, трос не выдержал, но все держат в тайне", - сказала женщина.

Известно, что погибший Айвар начал работать на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīcā в 2018 году, автоводителем. Журналистам Degpunktā удалось связаться с предприятием, однако, там отказались комментировать трагедию.

"По предварительно информации, поднимая металлическую конструкцию на транспортную платформу, конструкция перевернулась и упала на сотрудника. На данный момент начато расследование несчастного случая на работе", - сообщила представитель VDI Илзе Калниня.

Ранее на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīca произошли четыре несчастных случаях, в которых пострадали сотрудники.