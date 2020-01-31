Пт, 31.01.2020
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Вентспилс: мужчину насмерть задавило металлоконструкцией

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

На этой неделе на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīca произошла трагедия - 62-летнего мужчину насмерть придавило металлоконструкцией. Государственная трудовая инспекция (VDI) уже начала расследование, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā. 

Пока о трагедии особенных подробностей нет. Близкие погибшего подозревают, что на производстве не соблюдают технику безопасности. 

"Они загружали машину, был крупногабаритный груз. Вдруг упала металлическая конструкция, и люди своими силами не смогли его вытащить. Вызвали спасателей, которые освободили... Его отвезли в больницу", - рассказала знакомая погибшего. По ее словам, мужчину пытались реанимировать 35 минут, но безуспешно. 

"Скорее всего, техника безопасности не соблюдалась... Возможно, трос не выдержал, но все держат в тайне", - сказала женщина. 

Известно, что погибший Айвар начал работать на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīcā в 2018 году, автоводителем. Журналистам Degpunktā удалось связаться с предприятием, однако, там отказались комментировать трагедию. 

"По предварительно информации, поднимая металлическую конструкцию на транспортную платформу, конструкция перевернулась и упала на сотрудника. На данный момент начато расследование несчастного случая на работе", - сообщила представитель VDI Илзе Калниня. 

Ранее на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīca произошли четыре несчастных случаях, в которых пострадали сотрудники. 

Видео: Сюжет Degpunktā  на латышском языке о трагедии на производстве 

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