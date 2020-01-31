Вентспилс: мужчину насмерть задавило металлоконструкцией

На этой неделе на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīca произошла трагедия - 62-летнего мужчину насмерть придавило металлоконструкцией. Государственная трудовая инспекция (VDI) уже начала расследование, сообщает программа телеканала TV3 Degpunktā.
Пока о трагедии особенных подробностей нет. Близкие погибшего подозревают, что на производстве не соблюдают технику безопасности.
"Они загружали машину, был крупногабаритный груз. Вдруг упала металлическая конструкция, и люди своими силами не смогли его вытащить. Вызвали спасателей, которые освободили... Его отвезли в больницу", - рассказала знакомая погибшего. По ее словам, мужчину пытались реанимировать 35 минут, но безуспешно.
"Скорее всего, техника безопасности не соблюдалась... Возможно, трос не выдержал, но все держат в тайне", - сказала женщина.
Известно, что погибший Айвар начал работать на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīcā в 2018 году, автоводителем. Журналистам Degpunktā удалось связаться с предприятием, однако, там отказались комментировать трагедию.
"По предварительно информации, поднимая металлическую конструкцию на транспортную платформу, конструкция перевернулась и упала на сотрудника. На данный момент начато расследование несчастного случая на работе", - сообщила представитель VDI Илзе Калниня.
Ранее на предприятии Ventspils metināšanas rūpnīca произошли четыре несчастных случаях, в которых пострадали сотрудники.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке о трагедии на производстве