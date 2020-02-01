Чем отличается ротавирус от норовируса

На первый взгляд, и симптомы, и способ инфицирования, и протекание ротавируса и норовируса очень похожи. Убедитесь в этом сами, ознакомившись с данными в таблице.

Ротавирус Норовирус Симптомы Понос + + Боли в верхней части живота + + Жжение в районе желудка + Привкус горечи во рту + Тошнота + + Повышенная температура + Слабость и обильное потоотделение + Рвота + + Головные боли + Озноб + Распространение Фекально-оральное, воздушно-капельным путём, при взаимодействии с другими людьми и бытовыми предметами Фекально-оральное, воздушно-капельным путём, при взаимодействии с другими людьми и бытовыми предметами Инкубационный период С 10-12 часов до 4 дней (обычно 24-48 часов после заражения) С 4 до 77 часов (в среднем 36 часов) Длительность заболевания 2-3 дня Понос продолжается до 3-х дней, в тяжёлых случаях до 7 дней

Тем не менее, чем-то эти вирусы отличаются друг от друга, ведь иначе и название у них было бы одинаковым. С помощью опрошенных специалистов нам удалось выяснить основные различия.

1. Ротавирус – понос и высокая температура, норовирус - рвота

Симптомы у этих вирусов, как мы уже видели, схожие, но, если и есть отличие, то это симптом номер один.

"В случае заболевания норовирусом таким является рвота, высокой температуры может не быть вообще. При ротавирусе же почти всегда сначала появляется понос, который сопровождается повышенной температурой тела", - рассказывает эпидемиолог Латвийского центра инфектологии Рита Коротинска.

Да, вместо поноса может быть и рвота, если ее нет сразу, то она может появиться чуть позже.

2. Ротавирус проявляется ярко, норовирус – скрыто

"Ротавирус обычно начинается очень остро: понос, температура, рвота. Норовирус более хитрый. Все начинается с рвоты, но при этом нет температуры и большинство тут же списывает это не на вирус, а на обыкновенное пищевое отравление. Вы на какое-то время регулируете свое питание, вроде стало лучше, но есть какая-то слабость. Проходит несколько дней или даже неделя и снова рвота. Температура обычно поднимается на 3-4 или даже на 7 день вируса", - объясняет семейный врач, педиатр Лариса Захарова.

То есть, если ротавирус проявляет себя во всей красе сразу, то норовирус – волноообразно, по нарастающей, маскируясь под нарушение желудочно-кишечного тракта.

"Поэтому ротавирус можно констатировать быстрее, тогда как норовирус дает до двух-трех обострений, вроде все уже было хорошо, прошло 4 дня и опять 2-3 раза вырвало", - добавляет Л.Захарова.

3. Норовирус актуален зимой, ротавирус - всегда

В народе зачатую норовирус называют "болезнью зимней рвоты" и это - не просто так. Он действительно особенно актуален зимой.

Ротавирус же актуален в любое время года. Да, наблюдаются определенные сезонные вспышки, но риск заболеть есть всегда.

4. Ротавирусом больше болеют малыши, норовирусом – дети постарше

Это подтверждает статистика Латвийского центра инфектологии.