Чем отличается ротавирус от норовируса

"Тёплая" зима - увы, благодатное время для распространения вирусов. Разберёмся, чем различаются одни из самых распространённых из них - норовирус и ротавирус? И главное - как можно защитить от них свою семью? Рассказывает Мамин Клуб!
На первый взгляд, и симптомы, и способ инфицирования, и протекание ротавируса и норовируса очень похожи. Убедитесь в этом сами, ознакомившись с данными в таблице.
|Ротавирус
|Норовирус
|Симптомы
|Понос
|+
|+
Боли в верхней части живота
|+
|+
Жжение в районе желудка
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Привкус горечи во рту
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|Тошнота
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|+
Повышенная температура
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Слабость и обильное потоотделение
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|Рвота
|+
|+
Головные боли
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|Озноб
|+
Распространение
|Фекально-оральное, воздушно-капельным путём, при взаимодействии с другими людьми и бытовыми предметами
Фекально-оральное, воздушно-капельным путём, при взаимодействии с другими людьми и бытовыми предметами
Инкубационный период
С 10-12 часов до 4 дней (обычно 24-48 часов после заражения)
С 4 до 77 часов (в среднем 36 часов)
Длительность заболевания
2-3 дня
Понос продолжается до 3-х дней, в тяжёлых случаях до 7 дней
Тем не менее, чем-то эти вирусы отличаются друг от друга, ведь иначе и название у них было бы одинаковым. С помощью опрошенных специалистов нам удалось выяснить основные различия.
1. Ротавирус – понос и высокая температура, норовирус - рвота
Симптомы у этих вирусов, как мы уже видели, схожие, но, если и есть отличие, то это симптом номер один.
"В случае заболевания норовирусом таким является рвота, высокой температуры может не быть вообще. При ротавирусе же почти всегда сначала появляется понос, который сопровождается повышенной температурой тела", - рассказывает эпидемиолог Латвийского центра инфектологии Рита Коротинска.
Да, вместо поноса может быть и рвота, если ее нет сразу, то она может появиться чуть позже.
2. Ротавирус проявляется ярко, норовирус – скрыто
"Ротавирус обычно начинается очень остро: понос, температура, рвота. Норовирус более хитрый. Все начинается с рвоты, но при этом нет температуры и большинство тут же списывает это не на вирус, а на обыкновенное пищевое отравление. Вы на какое-то время регулируете свое питание, вроде стало лучше, но есть какая-то слабость. Проходит несколько дней или даже неделя и снова рвота. Температура обычно поднимается на 3-4 или даже на 7 день вируса", - объясняет семейный врач, педиатр Лариса Захарова.
То есть, если ротавирус проявляет себя во всей красе сразу, то норовирус – волноообразно, по нарастающей, маскируясь под нарушение желудочно-кишечного тракта.
"Поэтому ротавирус можно констатировать быстрее, тогда как норовирус дает до двух-трех обострений, вроде все уже было хорошо, прошло 4 дня и опять 2-3 раза вырвало", - добавляет Л.Захарова.
3. Норовирус актуален зимой, ротавирус - всегда
В народе зачатую норовирус называют "болезнью зимней рвоты" и это - не просто так. Он действительно особенно актуален зимой.
Ротавирус же актуален в любое время года. Да, наблюдаются определенные сезонные вспышки, но риск заболеть есть всегда.
4. Ротавирусом больше болеют малыши, норовирусом – дети постарше
Это подтверждает статистика Латвийского центра инфектологии.
Ротавирусом больше болеют маленькие дети до двух лет, особенно с 6 до 23 месяцев. Тогда как норовирусом болеют дети более старшего возраста, в том числе подростки. На это указала также инфектолог Детской больницы Илзе Гропе.
Можно сделать вывод, что среди детей норовирусу особенно подвержена возрастная группа от 1 года до 6 лет.
И конечно, чаще болеют те, кто ходит в детский садик, в школу и посещает другие учебные заведения.
"Но это не означает, что маленький ребенок не может заболеть норовирусом. В моей практике были случаи, когда норовирус был диагностирован и у шестимесячного малыша, и двухлетнего, и у десятилетнего ребенка", - делится своим опытом семейный врач, педиатр Лолита Зорге.
Илзе Гропе также отметила, что в случае контакта с больным заболеть могут представители всех возрастных групп.
5. При ротавирусе наступает быстрое обезвоживание, норовирус сам выделяет вещества, которые отравляют организм
Таким мнением поделилась педиатр Лариса Захарова. И в том, и в другом случае организм подвержен обезвоживанию, но причины разные.
В случае ротавируса организм через понос и рвоту теряет жидкость и очень важно ее восстановить.
В случае норовируса обезвоживание может наступить не только в результате рвоты, но и от того, если вирус слишком долго оставался неопознанным объектом в организме, скрываясь под разными другими заболеваниями, тем же отравлением.
6. Ротавирус протекает тяжелее, чем норовирус
Не всегда, но, как показывает практика, с ротавирусом дети чаще поступают в больницу, чем с норовирусом.
"Норовирус проходит чуть мягче, он более долгоиграиющий по сравнению с ротавирусом. В случае ротавируса уровень госпитализации выше, чем в случае норовируса", - говорит Лолита Зорге.
Вероятность госпитализации однозначно определяет возраст пациента, подчеркивает инфектолог: "Чаще всего лечение в больниец требуется в первый год жизни. Известно, что ротавирус вызывает настолько тяжелый гастроэнтерит, что в 75% случаев необходимо лечение в больнице. В свою очередь, норовирус протекает легче и по данным мировой статистики только в 5-10% требуется лечение в больнице".
7. От ротавируса вакцина есть, от норовируса - нет
Прививку от ротавируса включили в национальный Календарь вакцинации в 2014 году. Вакцина вводится через ротик.
От норовируса отдельной вакцины нет. Кроме того, он не столь опасен, как ротавирус, в результате которого очень быстро наступает обезвоживание.
Тем не менее, нужно обязательно соблюдать меры профилактики, которые одинаковы практически для всех инфекционных болезней, которые передаются воздушнокапельным путем или посредством грязных рук.
Мамин Клуб обобщил советы опрошенных специалистов:
- часто мойте руки, особенно после посещения туалета, до и после приготовления еды, при смене подгузника, после любого контакта с больным инфекцией;
- тщательно мойте купленные в магазине или на базаре овощи и фрукты;
- регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь;
- часто гуляйте на свежем воздухе;
- избегайте посещения мест большого скопления людей (не берите ребенка в магазин и т.д.)
- не берите совсем маленьких детей (месяц, два, три) в зарубежные поездки, иммунитет не окреп и подвержен разным заболеваниям.
Если ребенок заболел:
- не доедайте и не допивайте за ребенком, который болеет кишечной инфекцией; родители об этом часто забывают и заболевают сами;
- в случае заболевания обязательно нужно пить, но не заставляйте ребенка сразу же пить много – предлагайте ему жидкость маленькими порциями (2-3 глотка, через несколько минут снова 2-3 глотка и т.д.). Вдобавок рекомендуется пить Регидрон;
- еду можно принимать не раньше, чем через 4 часа после рвоты;
- исключите все молочные продукты из рациона, не варите каши на молоке и т.п;
- пейте пробиотики и противовирусные гомеопатичнеские средства.
Не ведите ребенка в садик, если появились первые признаки заболевания, отправляйтесь к семейному врачу – в противном случае ребенок может заразить и других детей в группе и персонал.
Из личного опыта мам
"Как лечим ребенка?
- Малышам до 2-х лет при поносе можно давать один пакет смекты, разбавленный пол стаканом воды. Эта жидкость выпивается в течении дня
- На 10 кг веса дается 1 таблетка активированного угля;
- Ребенок постоянно пьет воду (лучше всего делать раствор соленой воды – на 1 литр теплой воды добавляем ложку соли и ч.л. сахара);
- Можно давать бактерии: Liveo Baby, Lacto Seven, Linex и т.д;
- Диета с исключением сладкого, молочного, овощей и фруктов… в идеале ограниченного меню нужно придерживаться 1-2 недели в зависимости от состояния ребенка.
В случае, если состояние ребенка ухудшается и очень не хочется в больницу, я даю суспензию-антибиотик, которая принимается в течении пяти дней. Но такие медикаменты можно применять только если выписал доктор.
Если рвота не останавливается, как и понос… едем в больницу. Там уже врач назначает лечение в зависимости от состояния ребенка. 3 капельницы в день обеспечены каждому!
Как лечим себя?
- При поносе удивительным открытием для нас стал Lopiramid. После двух таблеток даже в самом плохом случае понос останавливается. В зависимости от производителя это лекарство можно детям от 5 лет, от 12 лет (Гриндекс). Обязательно посмотрите инструкцию;
- После каждого опорожнения желудка принимаем пакетик Смекты;
- Пить много жидкости;
- Лучше не есть вообще (как минимум один день).
Из опыта медсестер:
- Иммунитет к рото- и норовирусу действует в течении полугода после перенесенного заболевания. По прошествии этого времени человек снова может заразиться;
- Эти болезни переносятся не только при контакте, но и воздушно-капельным путем. Так что особенно в зимние месяцы мы практически беззащитны;
- При поносе и рвоте человек должен выпивать много воды, лучше всего соленой;
- Прививка от ротовируса защищает ребенка только от этого заболевания, другими же десятками разновидностей кишечных инфекций ребенок все равно может заразиться… Так что смысл вакцинации в этом случае сомнителен;
- Сразу после рвоты не давайте ребенку пить. Подождите пять минут, дайте выпить ложку воды, если через 5-10 минут рвота не повторилась, продолжайте давать воду. Желательно это делать каждые 15-20 минут, чтобы организм пополнялся запасами жидкости.
Обязательно обратитесь к врачу, если:
- Рвота и понос у ребенка не останавливается (обезвоживание у совсем маленьких может произойти в считанные часы, не увлекайтесь самолечением);
- Повышается температура (особенно опасно, если температура "переваливает" за 39 и не сбивается);
- У ребенка пересохло во рту, язык белый;
- Родничок заметно впал;
- Ребенок малоактивен, выглядит уставшим;
- Если во время щипка кожа прилипает и не занимает первоначальное положение.
Всё вышеперечисленное свидетельствует о том, что ребенок находится в крайне серьезном состоянии.
Будьте внимательны, очень важно увидеть грань, когда не обязательно спешить в больницу или, наоборот, когда это просто необходимо.
Хочу подчеркнуть: это лишь мой опыт и в каждом конкретном случае рекомендую обращаться без промедлений к врачу, которому доверяете. Только он может посоветовать лечение и медицинские препараты, которые подходят именно вам."
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Будьте здоровы!