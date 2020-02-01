"Хлеб в пакетах" от "дам в шубах": как инициатива чиновников Керчи обернулась скандалом

"Медуза" представила хронологию событий о том, как инициатива крымских чиновников обернулась против них.

Все началось с того, как после посещения ветеранов, которым чиновники вручали медали, грамоты и цветы, а также дарили завернутые в полиэтиленовые пакеты пироги, Мая Хужина в социальной сети Facebook написала:

"Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом".

Эту запись она сопроводила фотографиями с места событий (ознакомиться с фото можно здесь). И понеслось.

Социальные сети не оценили благородства местных чиновников, а наоборот бросились критиковать Хужину и ее свиту за дорогие шубы, в которых они пришли к блокадникам, и за крайне скромные подарки, которые они принесли - пироги, завернутые в пакеты.

Пост Хижина удалила, но интернет помнит все. Критиковали чиновниц не только жители, но и власти:

"У меня реакция такая же, как у всех жителей Керчи и Крыма, которые видели эту новость и комментировали.

Элемент кощунства - это хлеб в целлофановом пакете",

- заявил председатель комитета регионального парламента по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.

Глава региона Сергей Аксенов пошел дальше и потребовал лишить мандатов всех причастных и исключить их из партии "Единая Россия".

Подключилась даже депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

"Нормального человека злость берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах — видно, жизнь у них, мягко говоря, далеко не бедная. А рядом — бабулька в халате, которая держит в руках этот батон", — выссказалсь она.

ФОТО: Официальный сайт Керченского городского совета

На третий день с начала событий Мая Хужина написала заявление об отставке, но... передумала.

"Это была сиюминутная слабость", - пояснила она, отзывая свою отставку. Глава региона такого поведения не понял и пригрозил:

"Считаю ее заявление ересью и самодурством. (..) Если мое требование не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе", - написал он в социальной сети "ВКонтакте".

Кончилось тем, что прошение об отставке Хужиной все же будет рассмотрено - в понедельник, 3 февраля, заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

"Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма", - пояснил он решение Хижиной об отзыве заявления об отставке.

Справедливости ради отметим, что в пакетах был не просто хлеб:

"Все это раскрутили как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем", - радиостанции "Говорит Москва" пояснила пресс-секретарь горсовета Керчи и участница встречи с ветеранами Диана Ушакова.

Также она добавила, что с каждым ветераном депутаты встречались не больше пяти минут, поэтому им некогда было снять шубы.

Помимо этого, по словам Ушаковой, парламентарии выслушали просьбы пенсионеров и обязались передать одному из них лекарства, другому — инвалидное кресло.

Замсекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко уточнил, что представители горсовета вручили пенсионерам "не только упомянутый хлеб, но и другие подарки, лекарства, в которых нуждались ветераны".