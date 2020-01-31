Пт, 31.01.2020
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Экс-супруга Богомолова устроила горячий перформанс на премьере сериала "Содержанки"

Дарья Мороз

ФОТО: https://www.instagram.com/d_moroz/

29 января в Москве (Crave Theatre Moscow) прошла премьера второго сезона сериала Константина Богомолова "Содержанки". Главной темой СМИ стало обсуждение танца 36-летней Дарьи Мороз, который она исполнила прямо на сцене. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Дарья Мороз исполняет в сериале одну из главных ролей. На закрытой премьере она повторила горячий танец, который уже появлялся в первом сезоне сериала. 

На актрисе было блестящее черное мини-платье с запахом и туфли на высоком каблуке.

Дарья чувственно и эротично двигалась под композицию "Моя душа рваная" в исполнении Сабины Ахмедовой. В завершении номера Мороз сбросила обувь и продолжила танцевать босиком.

Накануне премьеры дарья Мороз призналась, что ее не смущало быть обнаженной в кадре. 

"Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной", - цитирует Дарью портал.

Как говорят очевидцы, столь яркий номер бывшей супруги Константина Богомолова  затмил появление режиссера с его нынешней женой Ксенией Собчак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера в Crave Theatre Moscow прошла премьера второго сезона сериала "Содержанки". Немного спойлеров — главная героиня Дарья Мороз будет привыкать к жизни с новым мужем, а расследование о смерти его жены примет неожиданный оборот. Первый эпизод можно будет увидеть уже завтра — 30 января. В украшениях Mercury @mercury_russia: Марина Зудина Дарья Мороз Дарья Жук (режиссёр) Сабина Ахмедова В колье Stephen Webster @stephenwebsterjewellery: Ольга Сутулова

Публикация от InStyle Russia (@instylerussia)

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