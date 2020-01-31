Экс-супруга Богомолова устроила горячий перформанс на премьере сериала "Содержанки"

Дарья Мороз исполняет в сериале одну из главных ролей. На закрытой премьере она повторила горячий танец, который уже появлялся в первом сезоне сериала.

На актрисе было блестящее черное мини-платье с запахом и туфли на высоком каблуке.

Дарья чувственно и эротично двигалась под композицию "Моя душа рваная" в исполнении Сабины Ахмедовой. В завершении номера Мороз сбросила обувь и продолжила танцевать босиком.

Накануне премьеры дарья Мороз призналась, что ее не смущало быть обнаженной в кадре.

"Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной", - цитирует Дарью портал.