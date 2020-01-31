Экс-супруга Богомолова устроила горячий перформанс на премьере сериала "Содержанки"

29 января в Москве (Crave Theatre Moscow) прошла премьера второго сезона сериала Константина Богомолова "Содержанки". Главной темой СМИ стало обсуждение танца 36-летней Дарьи Мороз, который она исполнила прямо на сцене. Об этом пишет "Комсомольская правда".
28 января в @cravemoscow состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки» видеосервиса @start.ru, ставшая по мнению СМИ главным светским событием января. ⠀ - ⠀ On January 28, @cravemoscow hosted the premiere of the second season of the series «Kept Women» in the video service @start.ru , which became, according to the media, the main social event in January. ⠀ #cravemoscow #содержанки2
Дарья Мороз исполняет в сериале одну из главных ролей. На закрытой премьере она повторила горячий танец, который уже появлялся в первом сезоне сериала.
На актрисе было блестящее черное мини-платье с запахом и туфли на высоком каблуке.
Дарья чувственно и эротично двигалась под композицию "Моя душа рваная" в исполнении Сабины Ахмедовой. В завершении номера Мороз сбросила обувь и продолжила танцевать босиком.
Накануне премьеры дарья Мороз призналась, что ее не смущало быть обнаженной в кадре.
"Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной", - цитирует Дарью портал.
Как говорят очевидцы, столь яркий номер бывшей супруги Константина Богомолова затмил появление режиссера с его нынешней женой Ксенией Собчак.
Вчера в Crave Theatre Moscow прошла премьера второго сезона сериала "Содержанки". Немного спойлеров — главная героиня Дарья Мороз будет привыкать к жизни с новым мужем, а расследование о смерти его жены примет неожиданный оборот. Первый эпизод можно будет увидеть уже завтра — 30 января. В украшениях Mercury @mercury_russia: Марина Зудина Дарья Мороз Дарья Жук (режиссёр) Сабина Ахмедова В колье Stephen Webster @stephenwebsterjewellery: Ольга Сутулова