Пт, 31.01.2020
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В России подтверждены первые случаи коронавируса

ФОТО: Zumapress/Scanpix

В России подтверждены первые два случая заболевания новым коронавирусом. Об этом в пятницу, 31 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".

По ее словам, случаи заболевания подтверждены в Забайкайле и Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая.

Также Голикова добавила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан их эпицентра заболевания в китайском городе Ухань и ограничит движение через российско-монгольскую границу.

В Китае число умерших в результате вспышки нового коронавируса выросло до 213 человек, в свою очередь количество подтвержденных случаев заболевания выросло до 9692 человек.

Галерея: Эпицентр коронавируса - город Ухань

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