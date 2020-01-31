В России подтверждены первые случаи коронавируса

В России подтверждены первые два случая заболевания новым коронавирусом. Об этом в пятницу, 31 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".
По ее словам, случаи заболевания подтверждены в Забайкайле и Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая.
Также Голикова добавила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан их эпицентра заболевания в китайском городе Ухань и ограничит движение через российско-монгольскую границу.
В Китае число умерших в результате вспышки нового коронавируса выросло до 213 человек, в свою очередь количество подтвержденных случаев заболевания выросло до 9692 человек.
Галерея: Эпицентр коронавируса - город Ухань