В России подтверждены первые случаи коронавируса

По ее словам, случаи заболевания подтверждены в Забайкайле и Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая.

Также Голикова добавила, что Россия начнет эвакуацию своих граждан их эпицентра заболевания в китайском городе Ухань и ограничит движение через российско-монгольскую границу.

В Китае число умерших в результате вспышки нового коронавируса выросло до 213 человек, в свою очередь количество подтвержденных случаев заболевания выросло до 9692 человек.