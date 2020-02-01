Сб, 1.02.2020
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Умершая после родов мать четырех детей пожертвовала органы и спасла 12 жизней

ФОТО: instagram/thethorsons

В Медфорде, штат Орегон, США, мать четверых детей, скончавшаяся от кровоизлияния в мозг всего через несколько дней после родов, спасла 12 жизней, пишет Daily Mail.

Кэтлин Торсон родила своего четвертого ребенка - мальчика, которого назвали Теодор, незадолго до Нового года - 29 декабря.

Спустя пять дней после сильного кровоизлияния в мозг многодетная мама была доставлена в отделение неотложной помощи. Ей сделали несколько операций, однако врачи оказались бессильны - женщина умерла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на то, что для близких это стало трагедией, а дети остались без мамы, ее последнее желание было услышано и исполнено -

медики изъяли у Торсон 12 внутренних органов, включая сердце и легкие, для пересадки людям, стоящим в очереди на трансплантацию.

"Состояние Кэтлин ухудшилось до такой степени, что она больше не могла выживать", - написал Ричард Стаббс, представитель организации GoFundMe, который по просьбе ее мужа Джесси Торсона и старших детей - Денни, Грейс и Джеймса - организовал сбор средств для лечения Кэтлин.

Когда выяснилось, что женщину спасти нельзя, врачи занялись вопросом донорства ее органов, потому что

Торсон была зарегистрированным донором - незадолго до смерти она завещала свои органы нуждающимся в этом людям.

История Кэтлин Торсон стала известна благодаря актрисе Кристен Белл - основательнице экологичного бренда детских товаров HelloBello. Она опубликовала фотографию семьи у себя в Instagram и подарила новорожденному малышу подгузников и салфеток на год. 

"Джесси, наши мысли с твоей семьей в это невероятно трудное время", - написала Белл в своем посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В рамках кампании GoFundMe было собрано 120 000 долларов, чтобы покрыть медицинские расходы Кэтлин. При этом изначально была поставлена цель собрать 50 000, ну а в идеале - 95 000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And now a recharge of the baby-battery.

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Ричард Стаббс на сайте компании написал, что оставшиеся деньги пойдут на реализацию мечты Кэтлин - создание сада во дворе ее дома на радость детям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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