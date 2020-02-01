Сб, 1.02.2020
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Звонки на справочный номер Rīgas satiksme стали платными

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

C 1 февраля бесплатный справочный номер Rīgas satiksme 80001919 заменен на 20361862. К тому же теперь вызов стал платным, сообщили в Rīgas satiksme.

К звонкам на номер 20361862 будет применяться стандартный тариф, который будет зависеть от оператора конкретного телефона. 

Новый номер, как и прежний, также будет работать круглосуточно.

На новый номер смогут звонить и гости Риги, приезжающие из других стран.

По мнению компании, с учетом того, что тарифные планы большинства операторов предлагают клиентам неограниченные бесплатные звонки, для большинства клиентов Rīgas satiksme звонки на номер 20361862 не создадут дополнительных расходов.

Как заявили в Rīgas satiksme, изменения планируются для того, чтобы сделать компанию более эффективной и сэкономить финансовые ресурсы.

В 2019 году компания потратила 279 000 евро на обслуживание горячей линии и, переключившись на новый платный номер, планирует сэкономить около 150 000 евро.

​Статистика компании показывает, что приблизительно в 95% случаев клиенты звонят на справочный телефон, чтобы задать вопросы о маршрутах общественного транспорта, а также о времени прибытия и отправления общественного транспорта с остановок, однако уже сейчас эту информацию можно найти на табличках, которые имеются на остановках, а также на домашней странице предприятия www.rigassatiksme.lv и в социальных сетях.

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