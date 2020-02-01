Звонки на справочный номер Rīgas satiksme стали платными

К звонкам на номер 20361862 будет применяться стандартный тариф, который будет зависеть от оператора конкретного телефона.

Новый номер, как и прежний, также будет работать круглосуточно.

На новый номер смогут звонить и гости Риги, приезжающие из других стран.

По мнению компании, с учетом того, что тарифные планы большинства операторов предлагают клиентам неограниченные бесплатные звонки, для большинства клиентов Rīgas satiksme звонки на номер 20361862 не создадут дополнительных расходов.

Как заявили в Rīgas satiksme, изменения планируются для того, чтобы сделать компанию более эффективной и сэкономить финансовые ресурсы.

В 2019 году компания потратила 279 000 евро на обслуживание горячей линии и, переключившись на новый платный номер, планирует сэкономить около 150 000 евро.