"Музыка, секс и радость жизни": зачем в России запустили YouTube-шоу с гей-звездами

Би-би-си: Сейчас реальность жизни ЛГБТ-сообщества в России - это убийства, избиения…

К.Ш.: Нет.

Би-би-си: Нет?

К.Ш.: Нет, это праздник. Вы давно были в Monobar, например, тут за углом? Характерная черта гей-комьюнити - это праздник, гедонизм. Это, пожалуй, единственное клише про геев верное - нас больше всего волнует музыка, секс и радость жизни.

И даже самые высоколобые, самые интеллектуальные и очень серьезные геи, которых я знаю, предприниматели, творческие люди и даже политики - я всех их видел на вечеринках. Как раз в этом проблема: до тех пор, пока у нас есть возможность веселиться, не многие из нас задумываются о вещах, о которых вы говорите. Поэтому мне кажется, что на круг в ЛГБТ-сообществе гораздо больше радости, чем страдания.

Би-би-си: Это любопытно, потому что медийная повестка по теме ЛГБТ в России резко контрастирует по настроению с вашим YouTube-шоу: кругом насилие и хтонь, и тут вдруг появляется нечто изящное, с западными звездами, на что явно потрачено много денег. Сколько у вас ушло на первый выпуск, кстати?

К.Ш.: Я могу сейчас посчитать, я не считал. Два билета до Нью-Йорка, оператор, второй оператор, звук, а потом монтаж. Я думаю, мы уложились в 200 тысяч рублей.

Когда снимали Билли Портера, вышло немного дороже. Но учитывая, что мы сняли три эпизода за один приезд, еще один снимали в Москве, я думаю, что бюджет одного выпуска в среднем не больше 100 тысяч.

Би-би-си: В общем, возникло ощущение когнитивного диссонанса, потому что кажется, что в стране, где нет хлеба, появились вдруг пирожные. У вас не было ощущения, что текущий российский контекст не предполагает вот этой воздушности, лёгкости, что надо помрачнее что-то снять?

К.Ш.: Мне с самого начала хотелось, чтобы, с одной стороны, это было не совсем мелкотравчато, чтобы была глубина разговора, а с другой стороны, чтобы это не было занудно и слишком серьезно. Слово "gay" - это вообще-то "радость".

У меня будет выпуск помрачнее. Я брал интервью у писателя Гаррарда Конли, он написал книжку "Стертая личность", которая стала большим бестселлером, по ней снят фильм с Николь Кидман. Про парня, который подвергался религиозной конверсионной терапии ["лечению" от гомосексуальности].

Это большая тема в Америке - и не только в Америке, я думаю, что в России тоже конверсионной терапии много, просто она так не называется. В совке карательная медицина чаще лесбиянок затрагивала, потому что парней просто сажали, но я думаю, что сейчас, в связи с ростом религиозного сознания, идея, что это можно замолить, только набирает популярность.

Би-би-си: И будет выпуск, посвященный этому?