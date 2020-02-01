"Лучше не работать, чем работать плохо. Как вы": критика Бурова обостряется

На заседание комитета по финансам даже пришла фракция "Согласия", но большого толку из этого не вышло - бюджет остался в подвешенном состоянии.

"Я запрашиваю голосование о снятии вопроса по бюджету с повестки дня", — заявил депутат Сандис Бергманис.

6 голосов было подано за, 5 — против. Итак, главный вопрос — почему все здесь собрались, снят с повестки дня.

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") поблагодарил депутатов "Согласия" за то, что они сделали все возможное, чтобы бюджет не был принят и рассмотрен.

На это член партии "Согласие" Михаил Каменецкий возразил:

"Господин Буров, очень прошу не использовать такую риторику. Отвечая вам, скажу — лучше не работать, чем работать плохо. Как вы".

Заседание закончили спустя 20 минут после его начала.

Отметим, что последний день января был и последней возможностью обсудить рижский бюджет до пленарного заседания 6 февраля, когда за него уже нужно будет голосовать.

Олег Буров намерен бороться за бюджет в одиночку. 6 февраля он все равно представит документ на всеобщее обсуждение.

Правда, похоже, поддержать его готовы лишь 12 депутатов из 60, собственные однопартийцы. На тот же день в повестке дня думы - и голосование о снятии с поста мэра самого Бурова.