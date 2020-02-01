Прилепин заявил, что Стивен Сигал будет баллотироваться в Госдуму РФ

В субботу, 1 февраля, состоялся учредительный съезд партии Прилепина.

На вопрос "Медузы" писателю, зачем необходим голливудский актер в Госдуме, Прилепин пояснил:

"У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен - это круто".

Как пишет издание, 97-я статья Конституции России позволяет баллотироваться в депутаты гражданам РФ, достигшим 21 года, а поправки в Основной закон, предложенные президентом России, запрещают становиться депутатами тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Исходя из этого, пока непонятно, как Сигал сможет получить депутатский мандат, ведь у него есть гражданство США и Сербии.

В то же время, когда к журналистам во время съезда вышел сам Стивен Сигал, он опроверг заявления Прилепина о желании стать депутатом Госдумы.

"Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом", — заявил актер.

Партия "За правду" была создана на базе одноименного движения, которое Захар Прилепин основал в октябре 2019 года. Сам писатель сообщил, что не планирует выдвигаться в Госдуму.