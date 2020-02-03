Буров: Фракция "Согласия" не может смириться с тем, что уже не "первая скрипка"

"Они не понимают, что управлять городом так, как они управляли до этого, больше нельзя", - отметил он.

По словам Бурова, фракция ЧСР считает, что город должен меняться, поэтому готова к досрочным выборам.

По его мнению, в настоящее время внеочередные выборы - лучший вариант.

Буров признал, что сейчас в думе нет никаких признаков, что она могла бы договориться по бюджету столицы. Тем не менее мэр пообещал сделать все возможное, чтобы дума и ее департаменты продолжали работать.

Буров также отметил, что в думе сейчас нет вице-мэров.

Если в четверг он будет смещен с должности и в определенный срок не будут избраны вице-мэры, думу можно распустить.

Ранее фракция "Согласия" заявила, что не поддержит бюджет самоуправления на 2020 год, пока у власти будет Буров.