Ryanair на пороге больших перемен: возможны увольнения и закрытие авиабаз

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair планирует пересмотреть свой летний график полетов. Причиной возможных изменений стал остающийся в силе запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX, сообщает агентство Bloomberg.
Как следует из письма сотрудникам, Ryanair всерьез рассматривает возможность сократить число пилотов и стюартов, а также закрыть отдельные базы. Окончательное решение компании по этим вопросам станет известно в первой половине февраля.
Летом также сократится авиафлот Ryanair — самолетов будет на десять единиц меньше, чем изначально планировалось: как пояснил исполнительный директор авиакомпании, Boeing 737 MAX поступят в эксплуатацию не раньше сентября-октября.
Ryanair рассчитывала получить 58 машин этой модели к лету, однако еще в декабре планы пришлось изменить.
Ранее сообщалось, что компания Boeing в очередной раз отсрочила сдачу в эксплуатацию самолетов 737 MAX. Предполагается, что новые лайнеры можно будет начать использовать не ранее середины 2020 года. Boeing также сообщила, что производство самолетов этого типа заморожено.
Коммерческие авиаперелеты на Boeing 737 MAX были прекращены весной прошлого года после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года разбился индонезийский лайнер этой модели Lion Air, тогда погибли 189 человек. Еще одна катастрофа произошла в марте 2019 года — жертвами крушения борта Ethiopian Airlines стали 157 человек. Причиной обеих катастроф стала ошибка в компьютерной системе 737 MAX.