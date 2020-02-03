Миллиардер "номер один" стал еще богаче

Отмечается, что в пятницу основатель Amazon Безос увеличил свое состояние еще на восемь миллиардов долларов - стоимость акций его компании выросла на семь процентов.

В четверг компания Amazon сообщила о результатах рождественских продаж - они превысили все ожидания, и это положительно сказалось на финансовых рынках и приросте инвестиций.

Большая часть состояния Безоса - это акции Amazon, которых у него примерно 57 миллионов, что составляет примерно 12% от общего числа.

Ранее состояние Безоса оценивалось в 115,6 млрд долларов, однако, судя по индексу миллиардеров Bloomberg, Безосу принадлежит 124 млрд долларов.