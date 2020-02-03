Миллиардер "номер один" стал еще богаче

Конец прошлой недели стал очень удачным для богатейшего человека на Земле - основателя и руководителя Amazon Джеффа Безоса. Он стал еще богаче, сообщает CNN.
Отмечается, что в пятницу основатель Amazon Безос увеличил свое состояние еще на восемь миллиардов долларов - стоимость акций его компании выросла на семь процентов.
В четверг компания Amazon сообщила о результатах рождественских продаж - они превысили все ожидания, и это положительно сказалось на финансовых рынках и приросте инвестиций.
Большая часть состояния Безоса - это акции Amazon, которых у него примерно 57 миллионов, что составляет примерно 12% от общего числа.
Ранее состояние Безоса оценивалось в 115,6 млрд долларов, однако, судя по индексу миллиардеров Bloomberg, Безосу принадлежит 124 млрд долларов.
Стоит отметить, что в 2018 году Безос стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд. Состояние Безоса уменьшилось 9 января 2019 года, когда он объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос после 25 лет брака. В апреле того же года развод был оформлен официально: бывшая супруга миллиардера получила 4% акций Amazon. В общей сложности отступные составили $37,5 млрд долларов.