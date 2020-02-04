В "азиатском Лас-Вегасе" из-за коронавируса закрыли все казино

Чтобы ограничить распространение коронавируса, в Макао приняли решение закрыть все казино на две недели. Дату и время закрытия власти сообщат позже. Ранее в регионе подтвердили десятый случай заражения коронавирусом.
Власти Макао решили приостановить работу всех казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы региона Хо Иат Сенга. Глава Макао добавил, что условия закрытия будут обсуждаться с владельцами игорных заведений.
Такое решение власти приняли на фоне сообщений о десятом человеке, заразившемся коронавирусом в Макао.
По данным Macau News, им стал 57-летний житель города, который 25 января посетил Гуанчжоу и в тот же день вернулся обратно. На следующий день у него появилась высокая температура и начался кашель, сообщает издание. 4 февраля у мужчины подтвердили коронавирус, сейчас он изолирован.