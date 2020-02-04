Совет по кризисному управлению о коронавирусе: причин для паники нет

Премьер после заседания отметил, что в настоящее время в Латвии не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, а ответственные службы регулярно обмениваются информацией и готовы к любым мерам, если такие случаи будут.

"Единственное, что могу посоветовать, - мойте руки", - добавил Кариньш.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала латвийцев искать информацию о коронавирусе в достоверных источниках, например, на сайтах Минздрава, Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC), где размещается вся актуальная информация о том, как действовать медикам и населению.

"Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что ограничения на путешествия и торговлю пока не введены. Для паники нет оснований. Тем не менее людям рекомендуется соблюдать личную гигиену и консультироваться с семейными врачами", - сказала министр.

Представитель SKPC Юрий Перевощиков отметил, что, хотя коронавирус зарегистрирован в 25 странах, только в одной стране наблюдается его устойчивая циркуляция.

"Ни одного случая заболевания коронавирусом в Латвии не выявлено", - заверил он.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс сообщил, что пограничная служба предпринимает все необходимые меры в связи с возможным проникновением коронавируса в Латвию. Он призвал людей, которые прилетают в аэропорт, сотрудничать с представителями пограничной службы.