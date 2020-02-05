Рожденные под этим знаком Зодиака женщины - настоящие королевы

Женщины, появившиеся на свет под знаком Льва (23 июля - 23 августа), по праву являются настоящими королевами, уверяют астрологи и оюъясняют, почему.
У них отличное чувство юмора
Рожденные под знаком Льва представительницы прекрасного пола одним своим появлением способны превратить самое скучное событие в яркое и незабываемое. Они харизматичны и полны позитивной энергии, поэтому окружающие всегда хотят с ними пообщаться.
Они преданные
Одно из самых главных понятий в жизни женщин-Львов - верность: как в любви, так и в дружбе.
На них всегда можно положиться, потому что они честны в отношениях, не умеют и не считают нужным лгать и придерживаются своих обещаний.
Они креативные
Рожденные под знаком Льва представительницы прекрасного пола отличаются нестандартным мышлением, и зачастую самые лучшие идеи в компании приходят в голову именно им. Благодаря своему творческому потенциалу они нередко становятся успешными предпринимателями или менеджерами.
Они неотразимы
Женщинам-Львам не надо специально ничего делать, чтобы привлекать к себе внимание мужчин, потому что тех просто тянет к ним словно магнитом.
Многие представительницы других знаков зодиакального круга им завидуют, поскольку,
несмотря на все отчаянные попытки, у них все равно не получается конкурировать с неповторимым естественным очарованием Львов.
У них свой стиль
Рожденные под знаком Льва женщины славятся как своим поистине королевским вкусом, так и высокими стандартами, которыми они руководствуются при выборе одежды и аксессуаров.
Их гардероб - это не множество дешевых вещей, а несколько элегантных и тщательно подобранных образов, которые идеально им подходят.
Они умны
Женщины-Львы - это, что называется, "полный набор", потому что, помимо того, что они привлекательны, верны, веселы, креативны и обладают безупречным вкусом, они еще и очень умны.
Они - настоящие друзья
С рожденными под знаком Льва женщинами не только никогда не бывает скучно - на их поддержку и понимание можно рассчитывать в любое время суток. Своим близким и друзьям они всегда готовы подарить всю свою любовь.
Они успешны
Женщины, рожденные под этим знаком, знают, как справиться с самыми непростыми испытаниями. А еще они по-настоящему сильные личности, способные вести других за собой.
Они не из тех, кто живет только мечтами, пусть и великими, нет – они готовы упорно трудиться, чтобы достичь всех своих целей.
К слову, под знаком Льва родились такие знаменитости, как Коко Шанель, Джоан Роулинг, Уитни Хьюстон, Сандра Буллок, Мадонна, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон...
Галерея: Уитни Хьюстон (родилась 9 августа 1963 года)
Галерея: Сандра Буллок (родилась 26 июля 1964 года)
Галерея: Мадонна (родилась 16 августа 1958 года)
Галерея: Дженнифер Лопес (родилась 24 июля 1969 года)
Галерея: Шарлиз Терон (родилась 7 августа 1975 года)