Рожденные под этим знаком Зодиака женщины - настоящие королевы

У них отличное чувство юмора

Рожденные под знаком Льва представительницы прекрасного пола одним своим появлением способны превратить самое скучное событие в яркое и незабываемое. Они харизматичны и полны позитивной энергии, поэтому окружающие всегда хотят с ними пообщаться.

Они преданные

Одно из самых главных понятий в жизни женщин-Львов - верность: как в любви, так и в дружбе.

На них всегда можно положиться, потому что они честны в отношениях, не умеют и не считают нужным лгать и придерживаются своих обещаний.

Они креативные

Рожденные под знаком Льва представительницы прекрасного пола отличаются нестандартным мышлением, и зачастую самые лучшие идеи в компании приходят в голову именно им. Благодаря своему творческому потенциалу они нередко становятся успешными предпринимателями или менеджерами.

Они неотразимы

Женщинам-Львам не надо специально ничего делать, чтобы привлекать к себе внимание мужчин, потому что тех просто тянет к ним словно магнитом.

Многие представительницы других знаков зодиакального круга им завидуют, поскольку,

несмотря на все отчаянные попытки, у них все равно не получается конкурировать с неповторимым естественным очарованием Львов.

У них свой стиль

Рожденные под знаком Льва женщины славятся как своим поистине королевским вкусом, так и высокими стандартами, которыми они руководствуются при выборе одежды и аксессуаров.

Их гардероб - это не множество дешевых вещей, а несколько элегантных и тщательно подобранных образов, которые идеально им подходят.

Они умны

Женщины-Львы - это, что называется, "полный набор", потому что, помимо того, что они привлекательны, верны, веселы, креативны и обладают безупречным вкусом, они еще и очень умны.

Они - настоящие друзья

С рожденными под знаком Льва женщинами не только никогда не бывает скучно - на их поддержку и понимание можно рассчитывать в любое время суток. Своим близким и друзьям они всегда готовы подарить всю свою любовь.

Они успешны

Женщины, рожденные под этим знаком, знают, как справиться с самыми непростыми испытаниями. А еще они по-настоящему сильные личности, способные вести других за собой.

Они не из тех, кто живет только мечтами, пусть и великими, нет – они готовы упорно трудиться, чтобы достичь всех своих целей.

К слову, под знаком Льва родились такие знаменитости, как Коко Шанель, Джоан Роулинг, Уитни Хьюстон, Сандра Буллок, Мадонна, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон...

Галерея: Уитни Хьюстон (родилась 9 августа 1963 года)

Галерея: Сандра Буллок (родилась 26 июля 1964 года)

Галерея: Мадонна (родилась 16 августа 1958 года)

Галерея: Дженнифер Лопес (родилась 24 июля 1969 года)